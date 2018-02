¿Por qué Edwin Sánchez no es titular con Águila en el Clausura 2018?

El mediocampista nacional Edwin “el Inter” Sánchez suma su segundo torneo defendiendo los colores del Águila, pero aún tiene pendiente afianzarse en la titularidad de la mano del técnico Osvaldo Escudero.

En lo que va del torneo, Sánchez ha visto minutos a cuentagotas como cambio habitual, aunque esa es una situación que no le quita el sueño en vista de que sabe que el equipo emplumado se encuentra en una buena línea de trabajo.

“Estoy tranquilo, de momento, porque sé que los compañeros están haciendo las cosas bien. Lo único que debemos es estar listos, apoyando a los compañeros. He pasado bastante por estos momentos, no me desespero, porque sé que en algún momento va a llegar la oportunidad y me tocará responder”, manifestó el jugador nacional.

“El Inter” reveló que su suplencia también ha radicado en la forma de juego del entrenador negronaranja, que gusta de hacer pocas rotaciones en la media, luego de siete fechas disputadas en el campeonato.

“Son decisiones técnicas. Pero debemos estar listos para cuando se presente la oportunidad. No me quejo de nada, porque sé que los compañeros están haciendo bien las cosas. Los jugadores están haciendo bien las cosas. Claro, cuando hay una derrota, el entrenador va a buscar cambiar y creo que puede ser momento o no, el profe va a decidir”, recalcó Sánchez.

Sánchez llegó en el Apertura 2017 al cuadro emplumado con la esperanza de tener una nueva proyección en su carrera profesional, ver minutos y aportar también con los goles. Anteriormente prestó sus servicios para el Universidad de El Salvador y el Atlético Marte.