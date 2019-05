¿Por qué Joel Aguilar no pitará en la Copa Oro 2019?

En la nómina de la comisión de arbitraje de CONCACAF para designar a los árbitros para la Copa Oro de 2019 no apareció el nombre de Joel Aguilar Chicas, colegiado cuscatleco que ha estado en tres Copa del Mundo de la FIFA por tres ocasiones consecutivas e, incluso, ha dirigido finales de Copa Oro en ediciones anteriores.

Ante eso, EL GRÁFICO buscó la versión de las autoridades regionales del arbitraje. Roberto Moreno, director de arbitraje de UNCAF, indicó que fue la prueba de velocidad, realizada a finales de abril pasado, la que complicó a Aguilar Chicas, Incluso, según Moreno, el haber reprobado en esa dificutad, privó al cuscatleco a estar en el Premundial sub-17 de Bradenton en el inicio de este mes.

"Joel tenía una molestia previo a la prueba física. Él no le teme de los retos. Ha hecho quizá más de 50 pruebas físicas y todas las ha pasado con éxito. Pero en la prueba de velocidad esa molestia lo complicó y no la pudo superar. Hay un reglamento que dice que si no supera la prueba física no puede estar en el torneo Copa Oro. En uno de lo seis piques sufrió una molestia. Venía de dirigir juegos de CONCACAF y hubo un desgaste que pudo haberle provocado esa molestia. Él reprobó la prueba de velocidad", aseguró Moreno en charla exclusiva con EL GRÁFICO.

En cuanto esa reprobación de Aguilar Chicas, Moreno indicó que luego de Copa Oro habrá una reprogramación de prueba de velocidad para que Joel intente superarla.

"Hay que esperar una siguiente prueba que nos va a decir que ya está recuperado. No se le puede nombrar sin saber cómo va la recuperación. Joel tiene la calidad. Es un tipo que no evade compromisos. No pudo continuar en la prueba , porque lo aquejaba la molestia. Pero no se le puede recriminar nada a Joel. Nunca dejó una prueba física en los más altos niveles, pero ahí estaban las molestias físicas", apuntó el exárbitro de CONCACAF.

Por otra parte, Moreno dijo que cuando Joel Aguilar decide retirarse se le estará esperando en UNCAF para cargos administrativos. "Es una persona que no se puede desperdiciar con todo el conocimiento que tiene. Cuando decida eso, va a tener comunicación con nosotros. Joel es merecedor de un cargo administrativo. No lo podemos desperdiciar", aseguró Moreno en plática con este medio.

Cornejo, ahora sí

Por su parte, Ismael Cornejo, árbitro salvadoreño, sí pudo aprobar esta vez la prueba para estar en Copa Oro. Para la edición de 2017 no pudo estar, porque no había superado la prueba física.

"La vez pasada, Cornejo dejó la prueba, porque venia del torneo sub-17 de CONCACAF y dos días después fue a hacer pruebas físicas en Dallas. Luego se la reprograman y la volvió a dejar. Pero siempre estuvo preparado, pero ahora estuvo mejor en su preparación y ha tenido buen trabajo en los torneos internacionales en los que ha estado. Es merecedor de estar ahí", apuntó Moreno.

Junto a Cornejo representarán al arbitraje salvadoreño en Copa Oro Iván Barton y los asistentes Francisco Zumba y David Morán.