¿Por qué Jorge Rodríguez no convocó a Fito Zelaya a la selección?

Al final de su presentación, Jorge Rodríguez habló de jugadores específicos a los que quiso convocar para el amistoso de este 2 de junio entre las selecciones de El Salvador y Honduras, pero que finalmente no aparecen en el listado de 21 elementos que hizo público esta mañana.

El caso más relevante es sin duda la ausencia del delantero aliancista Rodolfo Zelaya. Rodríguez dijo que lo tenía en los planes, pero explicó por qué no lo llamó.

"Fito Zelaya no está porque tiene un trámite de residencia en Estados Unidos. Pensamos también en (Herbert) Sosa pero tiene programada una cirugía en un ojo", declaró después ante la pregunta de los medios.

El entrenador también dijo que quiso llamar a Wilma Torres y Juan Barahona, del Santa Tecla, pero ambos están lesionados. Mientras que Irvin Herrera, delantero del FAS, se negó a jugar en esta ocasión porque tenía "un compromiso familiar".

Y dijo que habló con otros salvadoreños que militan en el extranjero, pero varios rechazaron la invitación. Denis Pineda, del Santa Clara de Portugal, fue el único que dijo sí.

"También platiqué con 'el Ruso' (Andrés Flores, del Timbers de la MLS), pero su club no le dio permiso. Jaime Alas pidió seguir entrenando con el Municipal (de Guatemala). Denis Pineda mostró interés y está convocado", expuso.

Sobre la negativa de Nelson Bonilla de no querer jugar con la selección salvadoreña, Rodríguez dijo: "El jugador que se convoca debe tener el gusto de venir y uno no tiene por qué estarle contestando a jugadores que no han sido convocados".

Rodríguez dijo que comenzará a trabajar con el grupo de 21 elementos convocados este jueves por la tarde, en un microciclo que se extenderá hasta el sábado por la mañana.