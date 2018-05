¿Por qué encontrar parqueo es un problema en la final entre Alianza y Santa Tecla?

Literalmente, al que madruga Dios le ayuda. Llegar al estadio Cuscatlán antes de que saliera el sol tenía un beneficio múltiple: comprar la entrada y no por reventa pero, lo más importante, buscar un lugar seguro donde dejar el vehículo.

A diferencia de otros años, el Cuscatlán cuenta hoy con menos espacio. El parqueo anexo (ese que está cerca a un centro comercial) está ocupado por un circo. Y, de paso, con la construcción de las nuevas canchas sintéticas y su cafetería, no se puede disponer de ese lugar tampoco.

Entre los aficionados presentes a tempranas horas, haber encontrado un parqueo les dio tranquilidad porque con el correr de las horas eso será un dolor de cabeza.

"Todo ha estado bien para mi familia, llegamos al estadio temprano y logramos encontrar parqueo en el estadio pero ya comienza a escucharse un poco de tráfico afuera para los que tienen que rebuscarse para dejar su vehículo en un lugar seguro. Por lo demás, la taquilla se abrió a tiempo como indicaron (7:00 de la mañana), aunque hubiese deseado que la puerta del estadio se hubiese abierto antes de las 10:00", contó Alexis Rivera, aficionado del Alianza.

Otro que destacó el parqueo como el mayor problema fue Alberto Noé González, un aficionado que se identificó como tecleño que tiene el corazón partido nuevamente: "Ya estaba advertido con el problema del parqueo. Transito mucho por esta zona del Cuscatlán y cuando me enteré que instalaban un circo me imaginé que sería un caos si en la final llegaba Alianza. Gracias a Dios no está un Águila o FAS porque quizá los carros los hubiesen parqueado hasta por el Monumento del Hermano Lejano. Lo que hice fue dejar mi carro en un pasaje cerca del estadio. Los que vengan tarde, ya les tocó sufrir".

El ambiente de la final en el estadio era colorido. Algunos aficionados, con tal de ahorrarse algunos centavos, llevaban sus hieleras, emparedados, sodas, snacks y nunca faltan los que no pueden vivir sin las cervezas.

Aunque, los que no estaban preparados para desayunar, tenían la opción de comprar lo que los vendedores ofrecían desde muy temprano (hamburguesas, hot dogs, pizzas y carne asada).