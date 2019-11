Porfirio Miranda: "Necesito un patrocinio para que me sirva como trabajo diario"

Porfirio Miranda se ganó el cariño de toda la afición, estaba en su casa y mostró un surf agresivo. Pero no bastó para ganar su heat de cuartos de final ante el campeón panamericano Lucca Mesinas.



Comenzó con buen puntaje, pero en los últimos minutos el peruano aceleró el paso y sumó una ola de 8.07 puntos que le permitió desplazar al nacional del primer lugar. El peruano cerró con 16.67 y el nacional con 16.40.



Miranda fue recibido por sus amigos a la orilla de la playa y le aconsejaron reclamar porque a su criterio, los jueces favorecieron a Mesinas. Pero Miranda les respondió que "no, porque siempre dicen que Porfirio solo reclamando pasa".



Luego, Miranda fue enfático en señalar que "me enfoqué en ganar, agarré buenas olas, sumé un puntaje alto, no vi las olas del otro chico, pero me dicen mis amigos que con un poco de trampa. No soy de reclamos porque a la gente no le gusta, soy un profesional que aprende a caerse y levantarse, cuando las cosas no se dan es porque hay algo en contra de uno".



Señaló que "también puede ser porque no tengo patrocinadores y por eso no me saquen arriba, pero al final, contento de tener una participación más en el Latin Pro, feliz con mis amigos y familia".



"Aquí no termina, tengo 28 años, voy para adelante. Tengo proyectos, estoy terminando mi casa, la tengo a medias, ahí voy, tengo muchos sueños que cumplir, por ejemplo mi casa y después buscar futuras competencias, un patrocinio, me enfoco en trabajar, pero necesito un patrocinio para que me sirva como trabajo diario, pero a seguir entrenando", añadió.



Miranda superó en la segunda ronda clasificatoria a Messinas, pero este sábado en el duelo por los cuartos de final no pudo y la semifinal soñada ante Bryan Pérez quedó descartada en este torneo internacional. "Si alguien está en contra mía espero que sea satanás, pero yo estoy con Dios".



"No se pudo, Bryan está surfeando bien, me hubiera gustado estar con él, no era la competencia más importante de mi vida, pero debo seguir de frente, con con todo, no pasó nada.. fue un aprendizaje más", expuso.

"La pérdida no es nada, solo es de saber que algo falló en los jueces, o algo falló en alguien ahí", concluyó.