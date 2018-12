Portero de Alianza: "FAS es un equipo duro"

Ni uno, ni otro. El jueves el empate 0-0 supo a derrota no dejó a nadie conforme. Y no porque hayan jugado mal. Para nada. La serie quedó abierta. En Alianza no pudieron romper la defensa de FAS y eso deja un sinsabor porque el sábado será otro desafío, más allá de que cuente con la ventaja deportiva.

El portero Rafael García fue el único jugador en hablar con los medios al finalizar el encuentro y dejó algunas reflexiones.

"El sábado esperamos lograr la victoria. Ellos son un equipo duro, saben a lo que juegan, se paran en defensa y por eso son uno de los equipos menos goleador del torneo".

"Vamos a pensar en recuperarnos y será trabajo del profe para ver cómo los vulneramos y tratar de conseguir los tres puntos el sábado. FAS fue rival complicado, siempre ha sido así, sabíamos que el partido que se dio atrás (4-0 en la segunda vuelta) no era el reflejo para este partido", mencionó Rafa.

En el conjunto albo no se planteaban como una alternativa, dividir honores, porque es una eliminatoria y no hay margen de error.

"El empate no es lo que queríamos pero quedan 90 minutos y ojalá ganemos que lo importante es estar en la final del 16 de diciembre. En estas pocas horas tenemos que recuperarnos para llegar bien al juego del sábado", señaló.

"No todo es malo, sabemos que tenemos la ventaja deportiva pero queríamos ganarlo y no pudimos porque el partido fue muy duro. Uno tiene que estar concentrados los 90 minutos", apuntó García.

Alianza ya ha eliminado a FAS con dos empates y favorecido por su mejor posición en la tabla pero García y compañeros no quieren pasar apuros.