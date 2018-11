Portero de Firpo sigue sin operarse de lesión en rodilla

El portero del Luis Ángel Firpo y exintegrante de selección de fútbol playa, Herbert Ramos, tiene tres meses de demora en la intervención quirúrgica que necesita en su rodilla derecha y que lo marginó de este Apertura 2018.

El arquero de 28 años dijo que tuvo que posponer la cirugía en su rodilla derecha, donde sufrió una rotura del ligamento cruzado y de menisco, ya que la dirigencia pampera no ha asumido el 15 por ciento de los costos. El seguro médico del jugador le cobre el 85 % restante.

"Estamos esperando, porque es responsabilidad de ellos (Firpo) asumir ese 15 por ciento, pero luego de más de tres meses ellos no me han dado respuesta y si uno dice algo, se molestan, no les gusta que uno comente algo con los periodistas... ¿pero por qué no actúan antes?", dijo el cancerbero.

SIN MIEDO

La lesión se dio en agosto y el presidente pampero Modesto Torres dijo en su momento que "quien no quería ser operado era el jugador porque tenía miedo, ya que antes tuvo una (cirugía) y le preocupaba el tiempo de inhabilitación. Ahora que ya presentamos el reclamo para cobrar el seguro, Ramos está buscando quién lo opera y dónde".

Ramos, por su lado, cuestionó que "¿cómo van a decir que tengo miedo a operarme si yo soy el más interesado en hacerlo lo más pronto posible, si no quiero estar así? El doctor me dijo que hasta de los nervios estoy mal porque solo en eso estoy pensando".

También indicó que las deudas siguen en el equipo usuluteco, en donde a los jugadores les dan la paga por quincenas. En su caso, reveló que es un mes y medio lo que le deben.

Su tiempo de baja, indicó, será de seis meses, por lo que se perdería casi o el torneo Clausura 2019 en su totalidad.

EL GRÁFICO buscó la versión de Torres sobre la situación del guardameta, que tiene contrato vigente hasta el próximo certamen, pero no hubo respuesta.