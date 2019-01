Portero del Real Madrid se despide

El portero español Kiko Casilla se despidió del Real Madrid con una emotiva carta que publicó en sus redes sociales, luego de que el cuadro merengue hiciera oficial su salida hacia el Leeds United, de la segunda división de Inglaterra.

“Después de tres años y medio ha llegado la hora de despedirme de mi casa, de mi equipo, de esa casa a la que llegué siendo apenas un niño y de la que me voy después de vivir momentos inolvidables e irrepetibles, no tan solo por los títulos conseguidos, si no por el cariño que he recibido de todos vosotros", escribió Casilla.

El ahora portero del Leeds United también agradeció al Madrid tras su paso de tres temporadas y media.

"Agradecer al club la oportunidad que me brindó de poder cumplir todos esos sueños de niño, de poder ganar y disfrutar de todos los títulos conseguidos durante estas casi cuatro temporadas y de jugar para el mejor club del mundo", dijo.

"Comienzo un apasionante e ilusionante reto para mí, pero sin duda siempre llevaré al Real Madrid en mi corazón y sobre todo a mis compañeros, a los que sin duda voy a echar de menos y que les deseo los mayores éxitos que serán los míos también", agregó.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid también se despidió de Casilla a tráves de su cuenta oficial de Instagram.