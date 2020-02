Portero peruano diagnosticado con parálisis cerebral jugará en España

En Perú el nombre de Jaime Regalado cada vez suena más. Este portero paralímpico y que estuvo en los Parapanamericanos en su país será el primer paradeportista de su país en jugar en el extranjero.

"¡Es mi primera vez en un avión!", contó emocionado este jugador de la selección de fútbol 7 peruana al diario El Comercio, luego que a finales del año pasado se confirmara que jugará en el Levante de España.

Su historia, de superación. "Yo he llorado dentro del campo y fuera, me he llenado de valor por las cosas difíciles. Sé que por algo pasan las cosas y esta es la recompensa", contó al periódico peruano.

FOTO: CORTESÍA.

Años atrás, Regalado dice que ni siquiera podía caminar, fue diagnosticado con parálisis cerebral y diplejía (también conocida como parálisis lateral) un tipo de parálisis que puede afectar las piernas, como fue en el caso de este peruano de 32 años.

Jaime Regalado, portero de la selección de Fútbol 7 ha hecho historia �� por el Para deporte peruano ���� al ser contratado por el Levante de España y ser el primer Para atleta rojiblanco en emigrar a un equipo del exterior. ¡Descubre todo acá! �� https://t.co/3ycJDhlxGw — Lima 2019 #SeguimosJugandoTodos�� (@Lima2019Juegos) November 9, 2019

El futbolista cuenta que el deporte le permitió superarse y en los próximos días se sumará al equipo español, que confió en sus capacidades y le dará la oportunidad no solo de volar por primera vez en un avión, sino de romper barreras y ser el primer atleta paralímpico de Perú en jugar en el exterior.

Su historia nunca fue fácil, ya que aparte de superar el diagnóstico médico que le dieron, no tuvo facilidades de encontrar empleo: "Siempre fue complicado... Cuando me sacaron del trabajo, me fui hasta el ministerio pero no me hicieron caso. Vinieron problemas económicos. Cuando estuve en los Juegos (Parapanamericanos de Lima), me separé de mi familia".

Aun con las dificultades, a Regalado se le abrió una puerta que no quiere desperdiciar. "Nunca decaí; y si lo hice, fue internamente. No me podía dar el lujo de derrumbarme porque tengo dos hijos", dijo a El Comercio.