Portland Timbers de Andrés Flores jugará la final de la MLS

El salvadoreño Andrés Flores no jugó en la final de la conferencia Oeste de la MLS en la que su equipo, el Timbers de Portland, logró el boleto a la final luego de vencer 2-3 al Sporting Kansas City

Al minuto 20, los locales se adelantaron por intermedio Daniel Salloi y el partido comenzó a complicarse para Portland. Sin embargo la reacción llegaría en el complemento.

Sebastián Blanco comenzó a manejar los hilos del mediocampo del Timbers. Al minuto 52 le regaló a la afición uno de los mejores goles de la temporada que significó el empate y regresó a la vida a los visitantes.

This is just other worldly from Seba Blanco. Goodness. #OnwardRoseCity #RCTID #CelebrateThanks pic.twitter.com/4oUDdoJAhQ