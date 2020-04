Porzingis: “Doncic y yo estábamos alcanzando un gran nivel”

El letón Kristaps Porziņģis se mostró entusiasmado con la dupla que forma en Dallas Mavericks con el esloveno Luka Doncic, ex jugador del Real Madrid, y asegura que estaban “alcanzando un gran nivel” justo antes de que se suspendiera la NBA debido al coronavirus y que este entendimiento entre ambos le hace querer volver “lo antes posible”.



"En volver a jugar en casa de nuevo, frente a nuestros fans y en divertirnos ahí fuera. Siento que Luka y yo estábamos empezando a alcanzar un gran nivel juntos antes de que todo esto ocurriera y espero que podamos volver lo antes posible", dijo el letón, que en el CB Sevilla -de la Liga EBA española- en declaraciones difundidas por la oficina de la NBA en España.



Tras ser traspasado desde New York Knicks a Dallas Mavericks en enero de 2019, Porzingis compartió los últimos meses de la carrera deportiva del alemán Dirk Nowitzki, una leyenda de la franquicia, que se convirtió en referente para él para seguir creciendo.



“Todo el mundo le quiere. Fue una locura... Sólo su presencia en los vestuarios y alrededor del equipo, poder ver su energía, su pasión y la motivación a esa edad, en ese punto de su carrera, cómo trabajaba incluso antes de cada entrenamiento... Sólo eso ya muestra qué tipo de persona es, qué tipo de ética de trabajo tuvo a lo largo de su carrera. Definitivamente me dio más motivación, más ganas de seguir trabajando y de tratar de emular las cosas que ha hecho en su carrera para ser un gran jugador", comentó.



El ala-pívot participó en la iniciativa ‘#NBATogetherLive, promovida por la liga de baloncesto norteamericana para amenizar el parón de la competición, en la que trató, entre otros temas, cómo está llevando la cuarentena.



"Trato de hacer lo que puedo. Tengo una pequeña habitación con muchas de las cosas que necesito para mantenerme en forma... Tengo un pequeño cuarto de pesas aquí y una bicicleta, así puedo hacer algo de cardio y trato también de mejorar mi técnica de boxeo... ... No sabemos cuándo vamos a reanudar todo, así que me aseguro de hacer lo máximo que pueda para mantenerme en forma y estar listo”, declaró.



Porzingis, que llegó a Sevilla con solo 15 años para formarse como jugador, una etapa de la que guarda un gran cariño, habló de cómo ve desde la distancia los problemas que está ocasionando el coronavirus en España, y mandó un mensaje de ánimo.



“Es una situación difícil y no entiendo muchas de las cosas que están pasando. Pero todo lo que puedo decir es que es muy importante que la gente haga caso a las recomendaciones de los expertos. Eso es lo que todos deberíamos hacer, y creo que nos ayudará a vencer esta situación o a superarla lo más rápido posible. A toda la gente en España: sed fuertes y haced siempre lo correcto”, valoró.



El letón comentó también cómo se vive la pandemia del coronavirus en su país, donde está su familia: "La situación en Letonia es buena. Cada día, confirmo con mi madre y mi padre que están bien, alejados de la gente, y me aseguro de que estén a salvo. Nos mantenemos en contacto a diario. Echo de menos a mi familia, a mis padres. Espero poder verlos pronto", aseguró.

Lee también