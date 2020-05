Premio The Best será suspendido por la pandemia del coronavirus

La FIFA ha decidido en las últimas horas suspender la gala The Best que tiene a Cristiano Ronaldo y Leo Messi como canditados al galardón, según informa el periódico Marca de España.

La decisión del máximo rector del fútbol mundial está sujeta a la crisis provocada por la pademia del COVID-19.

De ratificarse esa decisión de la FIFA, la estrella del Barcelona Lionel Messi verá truncado el anhelo de ganar por segunda ocasión el trofeo.

En la gala 2019, Lionel Messi, del Barcelona, superó a Cristiano y Van Dijk en la votación y sumó otro reconocimiento a su brillante carrera.

The Best reconoce a los mejores jugadores y entrenadores del mundo, entre otros. Hay expectativa sobre qué sucederá con el Balón de Oro, la Bota de Oro que aún no hay pronunciamiento de sus organizadores.

"Tal y como afirman desde FIFA, la gala ha quedado suspendida de manera definitiva y se buscan posibles soluciones, pero de momento todo está parado y sin sitio para premio alguno", explica Marca en uno de los párrafos de la nota.

Debido a la pandemia las principales ligas de fútbol europeas han puesto en pausa sus torneos y otras como la Liga 1 de Francia ya declaró campeón al París Saint Germain. Alemania, Italia y España tratan de reactivar sus torneos con la implementación de protocolos sanitarios para entrenamientos y partidos.