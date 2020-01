Prensa guatemalteca opina sobre la "invasión salvadoreña" en el fútbol chapín

El torneo Clausura 2020 del fútbol de Guatemala contará con 10 futbolistas y dos entrenadores salvadoreños, un fenómeno al que la prensa de Guatemala comienza a llamar la "Cheromanía", un apodo con el que se refieren en ocasiones a los jugadores de raíces cuscatlecas.



Henry Hernández, Gerson Mayén, Derby Carrillo, Irvin Herrera, David Rugamas y el retorno de Edgardo Mira al país en que nació componen el pelotón que alimentará la oleada de nacionales en la Liga Nacional (primera categoría), mientras que el timonel Carlos Romero tendrá su debut como DT en la Primera División (segunda) chapina. Antes ya estaban en Guatemala Jaime Alas, Kevin Santamaría, José Tobar y Dustin Corea, al igual que el timonel cobanero Jorge Rodríguez.



A criterio de Otto Galindo, de Tigo Sports Guatemala, esta llegada de jugadores cuscatlecos se debe a que "el fútbol de ambos países es similar y de cierta forma el jugador guatemalteco se ha vuelto caro, y mientras un extranjero cobra (por ejemplo) unos 2 mil 500 dólares, un nacional cobra unos $4 mil, esto ha obligado a ver mercados afuera".



"Acá en Guatemala le llamamos la Cheromanía, que es el fenómeno que ahora invade el fútbol guatemalteco, antes eran los Mexican Boys. No lo vemos mal, siempre esperamos buen rendimiento de los salvadoreños. Hay que darles el beneficio de la duda a los que no han debutado acá", añade el comunicador.



Mientras que Marcela Morales, del Canal Antigua, añade que aparte del tema económico está la confianza que generaron los "pioneros" del balompié criollo en la vecina nación: "Sobre todo por la labor que hicieron los que ya estaban acá desde antes, como Jaime Alas, que fue pieza importante en Municipal; igual José Tobar y Dustin Corea, de Mixco. Son tres que han venido a marcar una diferencia importante y han hecho las cosas bien fuera de la cancha, jugadores que entrenan y cumplen".



TÉCNICOS LOS CONOCEN

En el aspecto de que los nacionales se han ganado su nombre en Guatemala coincide el periodista de Prensa Libre, Norvin Mendoza. Él sostiene que a eso se agrega que también exentrenadores en El Salvador dirigen en Guate y se llevan jugadores de confianza.



"Hay mucho técnico que ha estado en El Salvador, como Ramiro Cepeda, entonces los conocen (a los futbolistas cuscatlecos), y sabe qué jugadores les pueden aportar más que los que están acá o que traer un sudamericano. Lo veo normal, en Guatemala siempre reprocha que se trae mucho extranjero".



Eduardo Sam Chun, comunicador de la nación guatemalteca, abona en que el tema de los entrenadores y los salvadoreños se vive en el ejemplo del Zarco Rodríguez y el Cobán.



"En el caso en particular del Cobán Imperial, se puede decir que, se esperaba que en algún momento el técnico Jorge Rodríguez iba a traer a jugadores de su confianza... por lo que no asombró que se inclinará por el portero Derby Carrillo y el volante Gerson Mayén para reforzar a los príncipes azules", comentó.

JUGADORES QUE MILITARÁN EN GUATEMALA

Henry Hernández, Malacateco (Liga Nacional) - Malacatán, San Marcos

Edgardo Mira, Malacateco (Liga Nacional) - Malacatán, San Marcos

Gerson Mayén, Cobán (Liga Nacional) - Cobán, Alta Verapaz

Derby Carrillo, Cobán (Liga Nacional) - Cobán, Alta Verapaz

Jaime Alas, Municipal (Liga Nacional) - Ciudad de Guatemala, Guatemala

Dustin Corea, Mixco (Liga Nacional) - Mixco, Guatemala

Kevin Santamaría, Iztapa (Liga Nacional) - Iztapa, Escuintla

Irvin Herrera, Guastatoya (Liga Nacional) - Guastatoya, El Progreso

David Rugamas, Xelajú (Liga Nacional) - Quetzaltenango, Quetzaltenango

José Tobar, Siquinalá (Liga Nacional) - Siquinalá, Escuintla



DTs:

Carlos Romero, Quiché (Primera División) - Santa Cruz, Quiché

Jorge Rodríguez, Cobán (Liga Nacional) - Cobán, Alta Verapaz