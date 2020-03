Preocupación en Metapán luego de conocerse primer caso de coronavirus

El Presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó la noche del miércoles el primer caso de la pandemia del coronavirus en territorio nacional. Fue precisamente en el municipio de Metapán lo que causó la preocupación de muchos habitantes.

Tanto jugadores como dirigentes del Isidro Metapán, cuya sede está en dicho municipio fronterizo, dieron sus palabras de solidaridad y exhortaron a la población a seguir las indicaciones de las autoridades para evitar contagios. El presidente jaguar, Rafael Morataya, narró un poco sobre el ambiente que se vive en la ciudad de cal.

"Obviamente hay preocupación por el brote de la enfermedad aquí en Metapán. Estamos tomando las precauciones también y pedimos a la gente de acá seguir al pie de la letra lo que se pide para no contaminarnos. La municipalidad ha dado sus normativas para tener menos contactos entre personas ", dijo el dirigente.

" Hemos estado en contacto con familiares y amigos, hablando del tema. Estamos con 48 horas de un cordón sanitario en donde nadie puede salir ni entrar al municipio. Desde la entrada a Santa Ana hay un punto de control y así en Metapán hay otros puntos para restringir a las personas el tener ese contacto. Es lo mejor que se está haciendo. La gente no sale de sus casas por voluntad, no por una restricción tal cual. Han cerrado los negocios que no sean necesarios e incluso está cerrado el mercado", agregó.

A través de las redes sociales del equipo, Morataya dijo que han mandado una campaña de concientización para toda la gente metapaneca con el objetivo de brindar información sobre cómo evitar los contagios.

Por su parte, el defensor Nestor Raúl Renderos se mostró preocupado ante la noticia y pidió calma a sus compañeros. "Todos estamos viviendo esta noticia con preocupación. Es momento de guardar calma y seguir indicaciones. Cuando nos dimos cuenta, hablamos con los compañeros en un grupo que tenemos de WhatsApp para darles nuestro apoyo y esperamos que esto no se propague ". Renderos vive en la capital y aseguró que de no seguir las restricciones muchas personas pudieron adquirir la enfermedad.

"Como fue en Metapán pudo ser en otro lugar, lo importante es seguir indicaciones. Estaba viendo las noticias y nos preocupamos. Creo que las medidas que se tomaron fueron las correctas; al principio quizá lo vimos exageradas pero ya empapados del tema vemos que eran las idóneas", añadió Renderos, pidiendo a la gente que se queden en casa.

Debido a la manera tan rápida en que se contagian las personas con este coronavirus, las autoridades han dado muchos lineamientos a seguir siendo las principales el quedarse en casa y mantener limpias las manos para evitar el contagio.

El portero Óscar Pleitez, que vive en tierra calera, reconoció que hay "preocupación" pero que a su vez "confiamos en Dios para que esto no pase a más". El portero ha militado toda su carrera profesional con los jaguares pero que este es un nuevo reto en su vida. "Debemos acatar las recomendaciones que nos han dado. Por ello es importante quedarnos en casa. Aquí está un poco complicado pero confiamos en Dios que saldremos adelante".

Otro metapaneco es Jaime Ortiz, quien aseguró que desde que escuchó las noticias "no se puede dormir así", pero también exhorta a la población a mantener la calma. "Quiero agradecer los mensajes de apoyo y siempre decimos que lo más importante es la salud. Por ello pedimos a la gente que se quede en casa. Cuidémonos todos en serio, aquí en Metapán se puso feo y hay que hacer caso a las autoridades. No hagamos broma de esto".

El volante José Peraza también reaccionó a la noticia. "Lastimosamente por ser un pueblo que tiene puntos ciegos hasta por los codos estábamos más expuestos a que sucediera esto. Somos irresponsables como humanos. Ahora hay que quedarnos en casa y esperar que esto no se propague".

De esta manera, muchos jugadores y personal del Isidro Metapán han reaccionado ante la noticia del primer caso de coronavirus en el país. Piden calma y seguir indicaciones.