Preocupación por la extrema delgadez del brasileño Romario

La preocupación por el estado de salud de Romario, exjugador de la selección brasileña de fútbol y de equipos como el Barcelona español, se ha intensificado en las últimas horas, debido a la polémica que se ha desatado en torno a unas fotos en las que luce muy delgado.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP2zlU4DpLD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Eese q me proporcionou uma grande festa ontem. Obrigado irmão @takamendes !!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Romário Faria (@romariofaria) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-29T17:16:53+00:00">Jan 29, 2017 at 9:16am PST</time></p></div></blockquote>

De inmediato la prensa brasileña y mundial comenzó a especular con el estado de salud de Romario, pero él salió al paso y negó que se encuentre mal de salud.

"Tengo 51 años y puedo decir que nunca estuve tan bien. Hace dos meses, el 24 de noviembre, me sometí a una cirugía (bariátrica) y estoy bastante saludable, independientemente de lo que las personas hablen", detalló Romario en una entrevista con "O Globo" de Brasil.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPYIERwjesv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Rolezinho de leve. Kkkk</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Romário Faria (@romariofaria) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-17T19:19:25+00:00">Jan 17, 2017 at 11:19am PST</time></p></div></blockquote>

Explicó además que la operación tenía por objetivo controlar la diabetes tipo 2 que padece, y no quedar más delgado.

La cirugía bariátrica tiene por objetivo reducir el tamaño del estómago del paciente y reubicar parte de los intestinos, a fin de estimular la secreación de insulina.

El tratamiento le ha hecho perder bastante peso. "Cuando me sometí a la operación estaba pesando 78-79 kilogramos (174 libras). Perdí 15 kilos en los primeros 50 días de cirugía y gané un par de ellos en los últimos diez", detalló.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOpP4k9js4h/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hoje d novo...</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by Romário Faria (@romariofaria) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-30T14:23:25+00:00">Dec 30, 2016 at 6:23am PST</time></p></div></blockquote>

Romario actualmente es senador por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y actualmente tiene 51 años de edad.