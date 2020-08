Presentan una moción de censura contra Bartomeu

Jordi Farré, precandidato a las elecciones del Barcelona en 2015 y quien ya se ha postulado para los próximos comicios, solicitó este miércoles en las oficinas del club una moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y toda su junta directiva.



Farré, quien en los últimos comicios consiguió 2.033 de las 2.534 firmas para ser candidato, informó de su acción en un tuit en el que dijo que "Bartomeu y su junta directiva no pueden estar ni un minuto más al frente del club. Es la hora de los hechos y no de las palabras".



La acción del precandidato llega después de confirmarse la decisión de la estrella del equipo, Leo Messi, de abandonar el club este mismo verano.



Precisamente este lunes por la noche la asociación 'Manifest Blaugrana', presidida por Marc Duch, anunció su intención de poner una moción de censura si el viernes Bartomeu y su junta directiva no habían reconducido "la situación de Messi" y hubiesen dimitido "de manera inmediata para dar paso a una Comisión Gestora que convoque elecciones lo antes posible".



Además, hay otra plataforma del entorno azulgrana, 'Més que una moció' ('Más que una moción'), que se presentó públicamente el 29 de julio y creó una página web (mocio2020.cat) para recoger apoyos 'on-line' para presentar también una moción de censura.



Sin embargo, hasta el momento esta plataforma no ha ido a buscar las papeletas para empezarla de forma oficial.



Farré necesitará reunir como mínimo las firmas del 15% del censo electoral del club (en 2013 la Asamblea de Compromisarios aprobó que se incrementara el porcentaje del 5 al 15%), unas 16.000, para que la moción de censura prospere. Algo muy difícil de conseguir sin partidos en el Camp Nou de por medio.



Según los estatutos del club, el precandidato contará con catorce días hábiles a partir del día siguiente a la recogida de las papeletas. Desde el 2018, cuando la Asamblea de Compromisarios lo aprobó, los sábados cuentan como días hábiles.



En caso de que Farré superara ese 15% requerido, el club debería celebrar un referéndum que tan solo comportaría la destitución de la actual junta directiva si así lo quisieran, por lo menos, el 66,6% de los votantes.

Lee también