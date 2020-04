Presidente de FESFUT admite que se equivocó al declarar campeón al 11 Deportivo

El comité ejecutivo de la FESFUT declaró este miércoles nulo el torneo Clausura 2020 en las tres ligas profesionales del país luego que el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, confirmara que "sobre el torneo Clausura de la temporada 2019-2020 el comité (ejecutivo) este día dio por cancelado ese torneo en las tres ligas (profesionales). Como consecuencia no hay ascenso ni hay descenso, (en la primera división) no hay campeón ni descenso, las tres ligas han sido canceladas", reiteró el pope federativo.

El pasado 19 de marzo Carrillo junto al secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, anunciaron que a raíz de la emergencia sanitaria existente en el país la FESFUT daba por finalizado el torneo Clausura 2020 en las tres ligas profesionales declarando en la primera división campeón al 11 Deportivo por haber terminado líder en la primera vuelta del torneo de liga y anunciaba el juego de repechaje entre Jocoro, último lugar en la tabla acumulada y el Platense de Zacatecoluca, campeón del torneo Apertura 2019 en la segunda división.

Pero la FESFUT, luego de un mes y 10 días de dicha decisión acuerda revocar dicha disposición anunciando que se declaran desiertas las tres competencia del torneo Clausura 2020 en las tres ligas profesionales.

Al respecto Emerson Ávalos, segundo vicepresidente de la FESFUT, confirmó que "El acuerdo que se tomó fue declarar nulo el torneo Clausura 2020 en las tres categorías porque evaluamos entre otros puntos que luego de conocer el anuncio del gobierno de aumentar 15 días más a la cuarentena domiciliaria ese partido de repesca entre Jocoro y Platense no se podría jugar, era algo que ya habíamos estudiado días antes y este día se ha tomado la decisión de no afectar a ninguna categoría", afirmó el federativo.

CARRILLO ADMITE ERROR

El presidente de la FESFUT aseguró que la rectificación que hizo este miércoles el comité ejecutivo del acuerdo tomado el pasado 19 de marzo y notificado a las tres ligas profesionales del país el 28 del mismo mes fue porque admitió que se equivocó y por ende ofreció disculpas a sus demás compañeros federativos por la decisión precipitada que tomó.

"Yo hice el formato para que jugaran y que saliera un campeón de liga, se los presenté a los demás miembros del comité y ellos me apoyaron en ese momento. Luego analicé la situación sanitaria en que estamos en donde se tiene otra prórroga de la cuarentena domiciliaria y he tomado mi responsabilidad de aceptar y dije hoy (miércoles) ante el comité ejecutivo que había sido error mío. Reconocer los errores que uno comete no es malo, reconocer que uno se equivocó es válido", afirmó Carrillo.

"Reconozco que me equivoqué al declarar campeón al 11 Deportivo y mandar a Jocoro a un juego de repesca para salvar su categoría, fue una decisión precipitada, apresurada porque en ese momento que tomé la decisión nadie pensaba que todo esto de la pandemia nos iba a llegar más de dos meses por el momento hasta el 16 de mayo y que los jugadores estén paralizados", destacó el dirigente federativo quien además manifestó que jugar ese partido de repesca conllevaba a otros errores.

"Dijimos que luego de 10 días que se levantara la cuarentena domiciliaria se iba a programar ese partido único entre Jocoro y Platense pero nos exponemos a muchas cosas como el hecho que en ese juego se lesiona cualquier jugador sería responsabilidad directa de la FESFUT o si en ese partido por el contacto físico que implica jugar un partido así que tal si algún jugador se contagia, eso sería también responsabilidad de la FESFUT. Son cosas que podrían haber existido y todo eso lo valoré después para admitir que me equivoqué", destacó Carrillo.

"Este día (miércoles) se ha rectificado esa decisión que tomé hace más de un mes ya que también los dos equipos no podrían tener a los jugadores con que terminaron el Clausura 2020 a la hora de jugar ese equipo por el tema del finiquito porque pregunto qué jugador se iba a exponer jugar ese partido si muchos de ellos ya están comprometidos para jugar con otros equipos en la nueva temporada y nadie iba a estar entrenando con Jocoro por tener otros compromisos", acotó.

ACUERDO SIN PRESIÓN EXTERNA

El presidente del comité ejecutivo Hugo Carrillo aclaró que la rectificación del acuerdo anterior dado a conocer a la mitad de esta semana fue por iniciativa propia y no por presiones externas emanadas por FIFA o la CONCACAF para alinearse a las demás ligas de la Confederación.

"No ha existido presión de nadie, de ningún organismo de la región o fuera de ella. El hecho que Honduras haya dado a conocer este día que ha dejado desierto su campeonato es algo que me di cuenta hasta hoy. Aquí ha tocado aceptar que el acuerdo que se había tomado hace más de un mes la mayoría de la prensa deportiva había dicho que era una decisión que no se debió haber tomado, ahora que he rectificado deseo aclarar que yo con presión encima no camino, no tengo compromiso con nadie, mucha gente se equivoca, eso me hace caminar sin tener compromisos con nadie", aseguró el dirigente.

"Se critica que mantenemos al 11 Deportivo dentro de los equipos que nos representarán en los futuros torneos de la región, así se le notificó antes a la CONCACAF donde les expliqué los criterios que tomamos para incluirlo y hasta este día esa decisión se mantiene", expresó.

"Será más adelante la CONCACAF la que decida si al final sean tres o dos los equipos salvadoreños que participen en su torneo y eso lo respetaremos. Hay que recordar que el criterio que CONCACAF tomaba de irse a la tabla acumulada era en período normal de competencia; ahora es lo contrario, ha sido una competencia atípica, anormal y por ende no se puede valorar de la misma manera porque el torneo Clausura 2020 se jugó en un período anormal por esta pandemia que ha provocado cambios en el mundo que no teníamos en 102 años de tenerla", destacó.

"Todos los registros que sucedieron en la primera vuelta de las ligas quedará solo para la historia, todas las marcas impuestas se mantendrá ya que la FESFUT ha cancelado el torneo y no anular como lo dije en alguna ocasión este día, ha sido un lapsus que tuve por todo lo que este tema ha generado y pido disculpas si generé dudas al respecto, pero el torneo oficialmente se ha cancelado y no anulado como lo pude haber dicho en un momento de este día", aclaró Carrillo.