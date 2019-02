Presidente de Sonsonate:"Los jugadores son unos sinvergüenzas"

Pedro Contreras, presidente de Sonsonate, explotó en críticas al trabajo de los jugadores luego de la derrota frente Audaz. "Esto es de actitud. Los jugadores son unos sinvergüenzas . Estaban pidiendo premio por ganar este partido. Es una desgracia. A ellos se les paga un salario. No sabemos cómo este equipo se cayó de la noche a la mañana, luego de tener buenos partidos. Ahorita me da vergüenza el equipo ", apuntó el titular de la dirigencia cocotera

El titular de la dirigencia cocotera insistió en que lo del plantel pasa por la actitud con la que salen a la cancha." Los jugadores no le ponen ganas, ya ni marcan. Acá ya no es cuestión de técnico, es cuestión de actitud. No es posible que los jugadores sigan de esta forma. Son sinvergüenzas. Eso es lo único que son", apuntó Contreras en charla con EL GRÁFICO.

Ante esas declaraciones, EL GRÁFICO buscó la versión de los jugadores. Habló el cafetero Daley Mena, quien negó que se haya solicitado premio al presidente del equipo. "Nos sentimos apenados, porque las cosas no salen. Lo único que queda es trabajar más fuerte y con fe", apuntó el cafetero.