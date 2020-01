Presidente de UNCAF, sobre el Alianza - Olimpia: "No tenemos jurisdicción en el caso"

El presidente de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el guatemalteco Rafael Tinoco, reaccionó este jueves ante los hechos violentos ocurridos el miércoles por la noche, antes de la realización del juego de vuelta de semifinales de Copa Premier entre Alianza y Olimpia, de Honduras, en Las Delicias, de Santa Tecla.

El resultado de esa situación beligerante fue lesiones a efectivos de la Policía, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y aficionados olimpistas, además de daños en el autobús del Olimpia, que de inmediato volvió a su sede de concentración. Solo unos minutos después, el partido se suspendió.

"Es lamentable que se den estos hechos. Esto es fútbol, que se juega en la cancha, no se juega con vándalos tirando piedras. Son cosas que suceden, lo vio usted con Boca y River (en final de Copa Libertadores). Vuelvo con la idea de que el fútbol se juega en la cancha, no es a pedradas como se gana o se pierde un partido", apuntó el titular de UNCAF en plática con Deportes Grupo LPG.

Luego, el dirigente guatemalteco desmarcó a la UNCAF de toda jurisdicción en este caso de violencia.

La Copa Premier está apenas en su primera edición y contó con la participación de equipos desde Guatemala hasta Panamá. Llegaron hasta semifinales los hondureños Olimpia y Real España, Comunicaciones de Guatemala y Alianza.

"Copa Premier es un torneo amistoso, no es que CONCACAF y UNCAF no rigen el fútbol de Centroamérica, pero no deja de ser un torneo amistoso. Pero no es que el caso pase inadvertido, como que no pasó nada. Al final, trasciende, pero UNCAF no tiene jurisdicción en el caso", comentó Tinoco.

"Es un torneo que alguna vez buscó a UNCAF, pero por distintas razones no lo tomamos, es más que nada un torneo amistoso, que no te clasifica a nada. Sin embargo, sí lo consideramos un caso grave. Cualquier ataque a un equipo es una falta grave", dijo el dirigente guatemalteco en conversación con esta redacción.