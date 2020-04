Presidente de la Primera división: "No podemos tener un torneo a puerta cerrada"

En representación de los 12 equipos de la primera división, el presidente del circuito mayor, Samuel Gálvez, dijo que como liga el discurso es unánime en cuanto a no poder encarar un torneo a puerta cerrada, tras los embates sanitarios ante la pandemia por coronavirus.

El titular de la liga de privilegio reaccionó luego de las palabras que brindara a este medio el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, en cuanto a que los 12 planteles debían tener en carpeta la posibilidad de jugar el Apertura 2020 con restricción en el ingreso de hinchas a los estadios o bien, jugar a puerta cerrada.

De acuerdo con Gálvez, a Carrillo se le habría dejado en claro la postura de la liga, este viernes en teleconferencia, sobre la imposibilidad de jugar a puerta cerrada durante todo el torneo de Apertura 2020. De acuerdo con el directivo, fue el presidente de Isidro Metapán, Rafael Morataya, quien más le recalcó esa postura al titular federativo.

"En esa videoconferencia del viernes, en la que incluso estuvieron ya los nuevos directivos de Águila y Chalatenango, expusimos todo eso al presidente de la FESFUT. Esto de la pandemia va bien difícil y no sabemos cuándo se van a permitir aglomeraciones de personas. Sobre jugar a puerta cerrada, antes de que Carrillo entrara a la videoconferencia, los equipos ya se habían manifestado sobre que no podemos iniciar un torneo a puerta cerrada. Respetamos la posición del presidente de la FESFUT, pero no hemos llegado a un consenso como liga. Ahora, nuestra posición, tras la videoconferencia, fue no iniciar el torneo a puerta cerrada", dijo el titular de la dirigencia de la primera categoría en charla con EL GRÁFICO.

Gálvez aseguró que desde lo económico sería un desastre para la primera división comenzar un torneo a puertas cerradas, sin acceso al público. "No tendría lógica tener un torneo así, cuál sería la lógica, si el objetivo es que la afición llegue. Hay muchos equipos que subsisten de que la afición llegue al estadio. El presidente de la FESFUT nos hacía ver que habría que ser cuidadosos en cuanto a contrataciones y lo entiendo, porque tenemos que ser cuidadosos. Se le respeta ese punto de vista, pero los presidentes de los equipos dejaron en claro que no podemos iniciar un torneo a puertas cerradas para los aficionados. Ya se le dijo a él que es difícil jugar así", dijo Gálvez

Por ahora, la primera división tiene como posibles fechas de inicio del Apertura 2020 finales de julio e inicios de agosto, pero nada oficial. De acuerdo con Gálvez, habrá que retomar todos los temas sanitarios a medida de que se vayan acercando esas fechas en el calendario.

"La situación es bastante difícil para los equipos. Alianza, que es uno de los equipos grandes en afición, fue uno de los primeros en manifestarse en cuanto al desacuerdo de jugar a puerta cerrada", dijo el titular de la primera categoría.