Presidente de segunda división: "Con $7,000 por equipo no me alcanza ni para los zapatos"

En la distribución de $1 millón que dará FIFA para paliar los estragos financieros por coronavirus en cada una de sus asociaciones miembro, FESFUT liberará a la segunda y tercera divisiones una porción del pastel. En concreto, a la segunda liga de la jerarquía futbolística salvadoreña le tocaría recibir $140,000. En la aritmética le serían asignados $7,000 a cada uno de los 20 planteles de ese circuito.

Pero, al igual que en la primera división, ese monto no alcanza para cubrir planillas de equipos por el periodo de tres meses y medio en que se disputaría el Apertura 2020.

"No sé si vamos a llevar a cabo nuestro torneo. He convocado a teleconferencia de presidentes para la próxima semana. Pero si le puedo decir que con 7000 pesos no me alcanza ni para los zapatos. Así me daría pena sentirme de la liga de ascenso. La primera tiene el 50 por ciento del monto total, pero de la otra mitad, la segunda división representa el 33 por ciento y le deja la diferencia a la tercera categoría. Parece ofensiva discriminación que hay entre ligas profesionales. Nosotros somos el semillero para un equipo de primera. Esto es ser despectivo con la segunda. Somos los que generamos el benjamín de la primera división", apuntó David Linares, presidente de la segunda división en charla con EL GRÁFICO.

Por su parte, el presidente de la tercera división, Wálter López, dijo en plática con este medio que para este lunes 6 de julio ha convocado a una asamblea de presidentes en la que se podría decidir si se lleva a cabo el Apertura 2020 de ese sector del balompié nacional. En el pastel de FIFA para la FESFUT, a la liga de bronce le corresponden $132, 000 que deben ser repartidos entre 33 equipos. Con la división, cada plantel tendrá que recibir en sus arcas $4,000 para pagar planillas de al menos tres meses de competencia.

Anteriormente, la liga de bronce habría presentado una petición ante la FESFUT para que se le excuse para no llevar a cabo su torneo de Apertura, siempre por razones financieras. Pero según López, tras la promesa de ese dinero de parte de FESFUT, habría equipos que sí podrían hacerle frente al nuevo certamen de ese circuito de ascenso. "FIFA está dando para protocolos de salud. Pero será hasta el próximo lunes, en asamblea de presidentes, cuando decidamos si podemos jugar el nuevo torneo", dijo el titular de la tercera categoría.