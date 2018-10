Presidente de taekwondo, denunciado por peculado y por actos arbitrarios

El presidente de la Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT), Óscar Pineda, se ha convertido en el primer presidente de una federación deportiva salvadoreña denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), según consta en documentación en poder de EL GRÁFICO.

Pineda ha sido denunciado ante el ministerio público por la supuesta comisión de los delitos de actos arbitrarios y peculado en el ejercicio de sus funciones en la FESAT.

En la denuncia, hecha por el atleta y maestro de taekwondo Carlos Ruano, se hacen constar dos posibles ilegalidades: la primera es la participación de dos miembros ilegítimos en el comité directivo de la FESAT, que además de tener voz y voto a la hora de tomar decisiones incluso participaron en la elección de la junta directiva, y de Pineda como presidente.

Uno de esos miembros es precisamente Óscar Pineda, quien figura en el comité como representante del Colegio de Cintas Negras; el otro es Juan Rodríguez, tesorero de la FESAT y representante del Colegio de Árbitros de Taekwondo.

Ninguno de esos colegios cumple con todos los requisitos de afiliación ordenados por los estatutos de la FESAT, pero sus representantes participaron en decisiones e incluso votaron en elecciones.

Óscar Pineda es presidente de la FESAT desde 1994 y su actual período termina en 2020. Afirma que será el último que haga.

Varios atletas cinta negra a los que LA PRENSA GRÁFICA entrevistó, e incluso el mismo Pineda, admiten que el colegio no existe.

“Cuando se hacen esos colegios, cuando se propuso, nadie mostró interés en participar y trabajar (...) El Colegio de Cintas Negras nadie lo quería y por tradición lo agarré yo. Vine yo y armé una comisión. Incluso en esa comisión estaba este señor que hoy me está denunciando, pero renunció porque dijo que no tenía tiempo (...)”, explicó Pineda en una entrevista el 11 de octubre.

El dirigente reconoce que tanto el Colegio de Cintas Negras como el Colegio de Árbitros, a pesar de no estar legalmente constituidos, tuvieron voz y voto. “Eso es un error, eso yo lo acepto. No me voy a quejar. ¿Pero qué sucede? Que como no hay nadie que quiera trabajar y no hay nada escrito... ahí dice que el gremio de cintas negras se puede reunir y nombrar a un representante ante la asamblea, lo mismo con el de árbitros. Y como nadie quería reunirse, tomamos la decisión de hacerlo en la junta directiva”.

Acta de asamblea de la FESAT del 10 de diciembre de 2016, correspondiente a la última elección de la junta directiva. En ella se aprecia a Pineda y Rodríguez como directivos y como representantes de cintas negras y de árbitros, respectivamente.

Horacio Guzmán, director de la escuela Jaguares, también sostuvo que no hay un colegio y que se ha llegado a esta situación por dos cosas: ignorancia de los estatutos y apatía sobre los procesos. “Por ignorancia uno peca o por ser apático y dejar que las cosas pasen. En el estatuto dice que el Colegio de Cintas Negras no tiene derecho a voto, solo a voz, pero en todas las asambleas siempre ha votado. Lo mismo pasa con los árbitros. Yo soy árbitro también y nunca hemos elegido a un representante, hay un panel de árbitros, pero las cosas se han dejado así para no entrar en conflictos”, declaró.

EL GRÁFICO tiene en su poder varias actas de asamblea ordinaria de la FESAT en las que se establece que tanto Óscar Pineda como Juan Carlos Rodríguez votan como representantes de ambos colegios.

PAGO DE EXÁMENES

El segundo punto denunciado por Ruano contra la administración de Óscar Pineda es el destino de los pagos que los atletas realizan para obtener su grado de cintas negras, conocido como kukkiwon.

Un atleta de taekwondo que ya llegó a la cinta negra puede acceder a distintos grados, conocidos como dan. Por lo tanto, puede haber desde cintas negra primer dan hasta cintas negra noveno dan (máximo nivel). Pero esas certificaciones deben ser avaladas por un maestro y se debe pagar una cantidad económica para que estos tengan certificación internacional.

El denunciante sostiene que por muchos años Óscar Pineda sostuvo ser el único que podía otorgar estos grados y cobraba por ellos, pero nunca aclaró cómo manejaba esos fondos, a pesar de que se erogaban recibos con el sello de la FESAT. “Han existido fondos pagados a la federación sin que estos ingresen a los fondos de la FESAT, y se han dado recibos comunes y corrientes y han sido manejados sin que exista control alguno”, reza la denuncia.

Recibe por el pago de exámenes kukkiwon, con el sello de la FESAT.

Un atleta que tiene ya la cinta negra y que solicitó reserva de su identidad sostuvo que nunca se les explicó correctamente el proceso para obtener los kukkiwon. “El tarifario de cuánto costaban los exámenes siempre lo mandó la federación. En un inicio se nos dijo que nadie más podía darnos la certificación en el país y, por consiguiente, cobrar, solo la federación. Un día alguien solicitó que se demostrara el ingreso de lo que pagamos a la federación y que nos dijeran en qué se ocupaba, pero luego nos explicaron que ese dinero no entra a las arcas. Eso nos confundió”, manifestó.

En un acta de Asamblea General Ordinaria de la FESAT, el 22 de abril de 2017, el tesorero Juan Carlos Rodríguez, que como ya se dijo era también representante del inexistente Colegio de Árbitros, expresó a los asambleístas que los fondos excedentes de los exámenes “sirven para cubrir gastos no presupuestados, como compra de equipo, gastos de equipos y otros” de la federación.

Hoy, Óscar Pineda reconoce que esa información es errónea, que el dinero de esos exámenes no entra a la FESAT, sino que él los cobra de manera personal.

Pineda sostiene que fue hasta hace tres meses, en un viaje a Corea del Sur, que se enteró de que maestros de cintas negras que ya tengan hasta cuarto dan también pueden entregar las certificaciones y cobrar por ello, y que en El Salvador ya hay maestros hasta sexto dan. “A algunos hasta les he regalado el grado. Yo le he dado a todos los miembros de la actual junta directiva, a varios maestros de escuela que funcionan hoy en día”, asegura.

“ERRORES, NO ILEGALIDAD”

Pineda es presidente de la FESAT desde 1994, su actual período terminará en 2020. Después de eso asegura que ya no quiere continuar porque siente que ya dio todo lo que tenía.

Acepta que en todo ese tiempo hubo errores pero que no son penados por la ley, y se defiende con el artículo 44 de la Ley General de los Deportes, que sostiene que “las federaciones, subfederaciones y otras asociaciones deportivas nacionales reconocidas y reguladas por el INDES, por medio de esta ley y sus administraciones, no deberán considerarse miembros, órganos o funcionarios de la administración pública”.

“Están denunciando enriquecimiento ilícito, pero eso no aplica para mí, solo para los funcionarios que reciben fondos del Estado. En cambio, los fondos que me dan a mí se los cobran a los padres de familia de sus escuelas. Yo no vivo del taekwondo, yo soy un arquitecto, estoy 'ad honorem' aquí. Quizá el error fue que más de alguna vez alguien me vino a pagar y yo le dije a la secretaria ‘dele un recibo’, y ella le dio un recibo con el sello de la federación, pero eso es un malentendido”, explicó.

La FESAT ha tenido un año cuando menos convulsionado. En mayo de 2018 también se convirtió en la primera federación deportiva con un oficio ante la FGR por negarse a entregar información pública solicitada por un ciudadano.

En enero de este año, el Instituto del Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la FESAT y a Pineda entregar a un ciudadano copias de las actas de su junta directiva, copias de las actas de asamblea general y que le brinde acceso al libro de actas de la FESAT.

Pero la resolución no fue acatada y el proceso ha tenido que llegar a la Fiscalía para que el acceso a la información opere.

Pineda se defiende asegurando que detrás de todo esto solo hay una lucha de poder por querer llegar a la presidencia y que no cederá su cargo hasta finalizarlo legalmente.