Presidente del Alianza no impugnará sanción y pidió disculpas a Joel Aguilar Chicas

El Alianza ha hecho público hoy un comunicado en el que su presidente, Lisandro Pohl, se ha expresado sobre la sanción que recibió el miércoles por la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), y en él asegura que aceptará el castigo y que no pedirá revisión del mismo.



La Comisión impuso a Pohl una suspensión de un mes alejado de toda actividad futbolística y además una multa de 150 dólares, luego que este organismo lo encontró culpable de "conducta incorrecta y violenta" contra el árbitro internacional Joel Aguilar Chicas.

En el comunicado Pohl sostiene que "no comparto el criterio por el cual he sido sancionado, pero acepto la sanción impuesta; en virtud de que hubo un proceso y se me otorgó el derecho de audiencia".



Aseguró además que su intención solo fue "hacer público el sientimiento generalizado de la afición aliancista (contra el árbitro Joel Aguilar Chicas)" y que "bajo ningún concepto era mi intención generar violencia contra él".

PIDIÓ DISCULPAS A JOEL AGUILAR CHICAS

Lisandro Pohl aprovechó el comunicado para realizar una dispulpa pública dirigida al silbante internacional Joel Aguilar Chicas.



"Por este medio pidio disculpas al profesor Joel Aguilar Chicas si se sintió ofendido por mis declaraciones. Nunca fue mi intención ofenderlo ni como padre, esposo e hijo; me limitaba exclusivamente a la parte laboral".