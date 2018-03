Presidente del Once Municipal niega intento de amaño en segunda división

Lee también

El presidente de Once Municipal, Omar Maldonado, se mostró sorprendidó por las declaraciones de Maximiliano Martínez, presidente del Leones de Occidente, quien aseguró que la directiva canaria quiso comprar el resultado de un partido ante ellos y que incidieron de alguna manera en el árbitraje del fin de semana.Maldonado negó que haya ido hasta el camerino de los árbitros a intentar pedirles que incideran en el resultado del juego del pasado fin de semana, en el que ganaban 6-0 hasta el minuto 69."Lo que hubo fue un partido accidentado. Expulsaron una cantidad de jugadores. Para nosotros fue un juego normal. Yo ignoro lo que está diciendo el presidente del Leones. Si tiene pruebas, que las presente", declaró Maldonado.Y para negar que tiene problemas contra la directiva del Leones, reveló que él le hizo un favor a Maldonado antes del partido del fin de semana."Si queremos poner los puntos a las íes, el viernes estuvimos en la FESFUT y Leones no había pagado sus derechos de inscripción. Pregunté qué equipo era el que no había pagado y me dijeron que era la gente de Leones. Ya eran las 5:00 de la tarde y él no podía porque estaba en carretera aún. Agarré el dinero y pedí que se los pagaran, porque teníamos que jugar contra ellos el domingo. Lejos de hacer un favor, la cosa se me está revirtiendo", apuntó el titular de la dirigencia del conjunto canario.