Presidentes de primera pedirán en comunicado la destitución de Carlos de los Cobos

La Asamblea General de presidentes de la primera división tomó la tarde de este miércoles varios acuerdos relacionados a temas concernientes al fútbol nacional, dos de ellos de suma importancia como son: el mandato de inscribirse como liga ante las autoridades del INDES tal como lo ordena la nueva Ley General de los Deportes y segundo y no menos importante, solicitar a través de un comunicado oficial la destitución del actual seleccionador nacional, el mexicano Carlos De los Cobos.

José Antonio Salaverría, presidente del Once Deportivo, aseguró sobre el tema de la inscripción de la liga ante el INDES que "hay que respetar la ley, es un acuerdo que se tomó como Asamblea General de presidentes la semana anterior y considero que no se debe perder tiempo en ese tema porque como liga estamos amarrados en no poder hacer ningún movimiento legal por falta de credenciales. La liga quiere discutir este punto con la conformación de una comisión para su análisis, pero como Once Deportivo estamos con la postura que se debe de cumplir ese mandato que hace la nueva Ley General de los Deportes", aseguró el dirigente occidental.

Al respecto, el presidente de la liga, Samuel Gálvez, dijo que "pese a que los 12 presidentes de la liga mayor nos mandó a inscribirnos ante el INDES, vamos a discutirlo de forma jurídica el lunes con los abogados de la liga a fin de evitar cometer un error como dirigencia de la primera división", externó.

Del mismo modo se pronunció Carlos Escobar, representante de Águila ante la primera división al manifestar que "hay que estudiar bien el tema, para ello se ha creado una comisión de cuatro personas que estudiará los pro y contras del tema."

Sobre la petición de destitución del técnico Carlos De los Cobos, Salaverría fue enfático en señalar que "se solicitó por unanimidad hacer esa petición en un pronunciamiento oficial que se publicará está semana donde se detalla las razones por lo cual se pide su destitución por los acontecimientos que se suscitaron en Fort Lauderdale en Florida el miércoles pasado con la derrota de la selección. Los presidentes se sienten disgustados y consideramos que fue una falta de respeto hacia la gente de nuestro país por parte del técnico (Carlos De los Cobos) por no haberse presentado a una conferencia de prensa (al final del partido), destacó.