Primer chance

Lee también

La selección sub-20 de México, para su juego ante El Salvador, tendrá menos de 48 horas, lo mínimo que estipula FIFA, para poder recuperarse física y anímicamente de la derrota ante Estados Unidos en juego disputado el lunes por la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa.Los aztecas, que llegaron a la triangular con ritmo perfecto, luego de tres triunfos ante Antigua y Barbuda, Canadá y Honduras, salen con la obligación de reivindicarse ante El Salvador, luego de caer por 1-0 ante EUA.Pero El Salvador tiene claro que con un triunfo ante México logrará su boleto a la Copa del Mundo Corea 2017. Por lo tanto, esa es la apuesta del equipo cuscatleco ante los aztecas. A eso apuesta el técnico Eduardo Lara, quien se apoya en un funcionamiento perfecto de su equipo. Lara entiende que en esta clase de partidos no se puede dar ventaja y también tener cuidado con los errores cometidos en los tres juegos de la fase de grupos.“Ya son finales. Vamos a estar tranquilos, esperando que se llegue la hora del compromiso. Le dije a los muchachos que no pensemos en otra cosa que no sea ir a buscar a México. Vamos a irrespetar, a buscar esa victoria. Sabemos que con un triunfo vamos a ir al Mundial. Eso es lo que vamos a trabajar de acá para allá. La parte mental del jugador tiene que estar tranquila para conseguir el objetivo”, aseguró Lara.Pero el estratega cafetero no quiere con eso llenar de presión a sus jugadores.“Esa presión en estas categorías se te da vuelta, entonces vamos a trabajar con tranquilidad”, apuntó el estratega cafetero.El Salvador dejó de lado ya la caída ante Trinidad y Tobago en la última fecha de la fase de grupos, y ahora quiere volver a ganar en este certamen y confirmarse, de nuevo, como mundialista a nivel sub-20.Entre los jugadores están conscientes de la importancia que reviste el juego de hoy ante México y por eso es que no hablan de otra cosa que no sea la victoria, que de paso daría la mayor sorpresa del torneo.El primero en tomar la palabra del grupo de jugadores fue Óscar Menjívar, ese jugador que llegó a este combinado juvenil luego de haber estado con la selección mayor en Copa Centroamericana de UNCAF, de enero pasado en Panamá. Esta será la vez primera que enfrentará a los aztecas en un torneo eliminatorio, pero eso le sirve de suficiente motivación.“Es un juego bastante bonito el que nos viene. México es un gran rival, pero nosotros estamos motivados en hacer las cosas bien y salir con la victoria”, apuntó el zaguero central.Por su parte, el volante Kevin Reyes aseguró que el plantel nacional está convencido de la necesidad de ganar a México.“Cuando queremos ganar, nadie nos saca de ese lugar. Estamos motivados. Sabemos que con un triunfo podemos pasar. Le queremos dar esa alegría al país y clasificar al Mundial. Si tengo la oportunidad de jugar, sé que no me puedo guardar nada, porque este partido es a muerte”, apuntó el volante.Por su parte, el volante Wálter Chigüila cree que El Salvador no tiene margen de error para afrontar ese partido.“Tenemos que estar concentrados al 1,000 por ciento. Contra Costa Rica tuvimos una concentración muy buena, pero los mexicanos van a exigirnos mucho más y debemos estar preparados para eso”, aseguró Chigüila.