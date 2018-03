Primer paso para construir las casas de dos seleccionados de fútbol playa

Lee también

La empresa Mancía Consulting visitó el pasado miércoles a los seleccionados de fútbol playa Élmer Robles y Rubén Batres, y realizó un estudio de suelo en la isla San Sebastián y La Pirraya, lugar de habitación de estos dos jugadores. Ese será el primer paso para elaborar los planos de las casas de ambos jugadores.LA PRENSA GRÁFICA publicó el pasado 20 de febrero las condiciones de las casas en las que viven estos dos seleccionados de fútbol playa. Tanto Robles como Batres solicitaron colaboración para la construcción de una vivienda en mejores condiciones.Tras el llamado, Mancía Consulting, empresa panameña con recurso humano salvadoreño radicada en el país desde el año 2016, anunció la colaboración en la elaboración del diseño arquitectónico, así como también la elaboración del presupuesto de materiales y mano de obra. El pasado miércoles se embarcaron rumbo a la Isla La Pirraya, donde habita Rubén y luego a la isla San Sebastián, lugar de residencia de Élmer.Una cuadrilla de tres arquitectos y dos ingenieros civiles tomaron medidas del terreno que compró recientemente Rubén en la isla La Pirraya y donde pretende construir su nueva casa. Actualmente vive en un cuarto tipo bodega propiedad de una Fundación de pesca que se encuentra en mal estado por los fuertes sismos que afectan la zona. Posteriormente verificaron el terreno en la isla San Sebastián, donde Élmer sueña con tener su casa propia.“Vimos la nota de LA PRENSA GRÁFICA, nos llamó la atención que jugadores tan buenos de nuestra selección de fútbol playa están viviendo en situaciones tan difíciles en cuanto a su vivienda, vimos que los jugadores piden ayuda a empresas y que una de ellas, MEGABLOCK, ya había dado el primer paso ofreciendo los bloques y por qué no con nuestra experiencia aportar un poco al país ayudando a estos jugadores que tantas alegrías le dan al país", manifestó Juan Roberto Escobar, gerente de comercialización de Mancía Consulting.Lo importante según Escobar, es dar el primer paso para que posteriormente más empresas se unan a la campaña: “marcamos un preámbulo de lo acontecido en cuanto al poco apoyo a los jugadores de fútbol playa. Nosotros como empresa privada buscamos devolverle una alegría tras tanta emoción que ellos nos dan por los partidos que disputan, le ponen amor a lo que hacen. Le ponemos amor y le solicitamos a otras empresas que se suman proporcionando materiales de construcción aunque no se dediquen a la comercialización de estos productos, este es un esfuerzo entre muchas fuerzas, pero invitamos a otras para lograr el objetivo, devolver una alegría a estos grandes jugadores”.Mancía Consulting verificó la zona a construir, entrevistó a los miembros de la familia Robles y Batres y esperan que en un máximo de 12 días puedan presentar el proyecto.“Nuestro aporte será el levantamiento del terreno, el diseño que no solo son cuatro paredes, que se acople a las necesidades de la familia, con comodidades. Verificamos en las casas que actualmente viven y están en condiciones deplorables, partiremos de cero, aportaremos el diseño de acuerdo a las necesidades y los gustos, los trataremos como clientes, los consentiremos y otras empresas donarán los materiales según el presupuesto que nosotros presentemos”, expuso Escobar.“Gestionaremos para que otras empresas se unan. Algunas ya se han acercado, otros empresarios también quieren aportar. También hay que pensar en el equipamiento de las casas, necesitan utensilios y muebles para el hogar", agregó Escobar.Y también brindó un diagnóstico sincero sobre lo que encontraron. "En el caso de Rubén, él se dedica a la pesca y necesita un refrigerador para mantener su material de venta”, explicó.Nadya Mancía, gerente general de Mancía Consulting y encargada de este proyecto, aseveró que “nos pareció impactante lo visto. Uno no se espera que una selección que ha traído tantas alegrías a nuestro país viva de esta forma; creía que tenían condiciones cómodas para vivir, no lujos, pero sí comodidad, pero nos encontramos una situación de Rubén bastante penosa, no es una vivienda segura, un sismo fuerte le puede caer encima de uno de sus hijos, la necesidad es grande”.La ejecutiva añadió que “realizaremos el diseño óptimo para que se les resuelva el problema, que cumpla todas las expectativas de ellos como usuarios de la vivienda, luego haremos un llamado, expondremos los casos de manera independiente, pediremos colaboración a entidades que pueden colaborar, con un poquito de arena podemos hacer un gran cambio. Nuestra selección juega ante selecciones que entrenan bien, duermen bien, descansan bien, que se dedican a jugar al 100%, la nuestra en un 20% , el resto de tiempo piensa en bajar cocos o pescar. Es una responsabilidad que como Federación de Fútbol no han cumplido porque el compromiso y alegría que traen la país con la entrega y ganas que le ponen no se ha visto recompensada, como salvadoreños y población podemos sumar un poco para hacer un cambio significativo”.Tanto Robles como Batres se mostraron agradecidos con la visita y esperan que el sueño de una casa nueva se haga realidad.