Primera División espera apoyo de la FIFA para mejorar canchas

El presidente de la Primera División, Guillermo Figueroa, reveló este miércoles que pidieron apoyo a la FIFA para que se mejoren los engramillados de los estadios de los equipos del circuito mayor.

Figueroa indicó que tuvieron un encuentro breve con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para discutir de qué forma el ente rector del balompié mundial puede apoyar a la Primera División y sus proyectos, pero principalmente abordaron un apoyo económico para mejorar las canchas del circuito de la liga de privilegio.

"Lo que pretendemos es que la Primera División tenga un apoyo directo, lógicamente a través de la FESFUT, pero directo a los clubes de la Liga. No financiamiento, sino apoyo en infraestructuras", expuso.

Y mencionó un ejemplo puntual de su principal petición: "Todos deberíamos tener un solo tipo de grama en los escenarios deportivos, eso estamos pidiéndole (a FIFA), ayudar a mejorar las canchas, que es lo más importante para que haya buen fútbol".

Asimismo, Figueroa expresó que "ahora platicamos con él (Infantino), nos dio una audiencia de cinco o 10 minutos y le pedimos también una audiencia a futuro para visitar su oficina en Zúrich (Suiza) y platicar de los proyectos de la Primera División. Dijo que la puerta estaba abierta".

También el directorio de la Primera División se fotografió con Gianni Infantino, dirigente máximo de FIFA.



Y añadió que "hay muchos proyectos de FIFA que van como apoyo no solo a federaciones o selecciones, sino también a los clubes de los miembros asociados", por lo que "nos vamos a sentar para ver otro tipo de apoyos".

DEJARÁ LA PRESIDENCIA

Por otra parte, el actual presidente del circuito mayor adelantó que debido a temas personales no seguirá en el cargo principal de la Liga, aunque dijo que espera poder apoyar desde otros cargos.

"No puedo asumir esa responsabilidad, pero apoyaré desde donde pueda en la Primera División. Presidentes de los clubes me quieren convencer de que siga, pero casi lo creo imposible, no me gusta hacer las cosas a medias", comentó.

"Valoraré formar parte de la directiva... Yo ya expuse mi caso pero voy a apoyar, en el cargo de directiva que me toque, y si así lo necesitan", finalizó.

El tiempo en funciones de la presidencia actual de la máxima categoría culmina el 31 de diciembre de este año. A Figueroa lo acompaña actualmente como vicepresidente el dirigente del Limeño, Samuel Gálvez.