Primera división aprobó plan de trabajo de Carlos De los Cobos

La primera división profesional aprobó ayer por la noche la petición del seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, de trabajar lunes, martes y miércoles de cada semana previa a los juegos de la Liga de Naciones de CONCACAF ante Monserrat, Barbados, Bermuda y Jamaica.

De acuerdo con la programación de trabajo propuesta por el timonel mexicano, la selección trabajará 27, 28 y 29 de este mes, de cara al juego contra Monserrat, programado para el sábado 8 de septiembre en esa isla del Caribe.

Pero en esos días el FAS no podrá ceder a sus jugadores a la selección, porque tiene competencia de Liga CONCACAF. El martes 28 de agosto debe visitar al Árabe Unido de Panamá.

Luego, el segundo microciclo de la selección será 1, 2 y 3 de octubre, de cara al juego contra Barbados, programado para el 13 de octubre, en el estadio Cuscatlán.

Posterior a eso vendrá, el último microciclo de 2018. Será 29, 30 y 31 de octubre, de cara al juego ante Bermuda, programado para el 16 de noviembre, en Hamilton.

PRIMERA DIVISIÓN PIDIÓ FECHA FIFA

De acuerdo con el presidente de la primera división profesional, Guillermo Figueroa, a cambio de esa cesión de jugadores la liga no va a recibir de la FESFUT dinero en efectivo, pero sí le cederá un juego amistoso de la selección, programado para 19 o 20 de noviembre.

"La liga podrá hacer un juego con la selección nacional a beneficio de la primera división. En la próxima reunión vamos a tener el tiempo para discutir a dónde lo vamos a hacer", apuntó Figueroa.

DE LOS COBOS, SATISFECHO

Carlos De los Cobos aseguró que sus peticiones no son nada fuera de lo normal. "No es nada exagerado lo que estoy pidiendo. Son tiempos que la primera división puede manejar. No son muchos los microciclos. Vamos a tener cuatro juegos de acá a marzo de 2019, que nos van a permitir clasificarnos a Copa Oro. Estos juegos son importantes. Hay que ganarlos para estar mejor ranqueados para el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022", apuntó el estratega de la selección mayor.

En cuanto a legionarios a llamar para estos juegos, De los Cobos confirmó a Nelson Bonilla, quien juega en Tailandia; Jaime Alas, del Municipal de Guatemala; y Denis Pineda, del Santa Clara de Portugal; para el juego ante Monserrat y luego el amistoso ante Brasil, el 11 de septiembre, en Washington.

En el caso de Nelson Bonilla, De los Cobos dijo que pudo platicar con él la semana pasada.

En el tema de Andrés Flores, el timonel azteca prefiere esperar, porque ese jugador tiene algunos problemas con su pasaporte. En el caso de Arturo Álvarez, del Houston Dynamo de la MLS, el timonel mexicano dijo que le gustaría tenerlo en la selección por ser un jugador profesional en todos los sentidos y por la experiencia que puede aportar al grupo.

De los Cobos dijo que seguirá viendo a los demás legionarios para tomar decisiones.