Primera división pide prórroga a FESFUT para presentar finiquitos de jugadores y entrenadores

En el cierre de la semana anterior, FESFUT puso como fecha límite el 6 de abril próximo para que la primera división presente finiquitos de contratos de jugadores, luego de que ante la amenaza a la salud por la pandemia del coronavirus se diera por concluido el Clausura 2020, tras solo 11 fechas disputadas.

Ante eso, este lunes, en teleconferencia, los 12 presidentes del circuito mayor decidieron solicitar prórroga ante FESFUT a ese plazo para la presentación de los finiquitos de jugadores y personal de cuerpos técnicos.

De acuerdo con el presidente de la liga de privilegio. Samuel Gálvez, este martes se enviara una petición por escrito al comité ejecutivo de la FESFUT para que luego de vencido el periodo de cuarentena domiciliar (20 e abril) haya luego entre 10 a 15 días hábiles más para la presentación de los finiquitos.

El cierre de esa extensión de plazo sería en el inicio de mayo. "El problema no es por el plazo de pago , sino el momento que estamos viviendo. No se puede salir a la calle así por así. Este es un tema delicado, luego de la cuarentena decretada por el gobierno central. Por eso pediremos que extienda el plazo. No estamos diciendo que no lo vamos a hacer. Hay que recordar que también se debe buscar a los jugadores para que te firmen los finiquitos", dijo el dirigente de la primera categoría en plática con EL GRÁFICO.

Repechaje, en firme

Por otra parte, Gálvez dijo que el repechaje entre primera y segunda sigue en pie. En el momento en que FESFUT dio por terminado el Clausura, también aseguró que Jocoro, de primera categoría y Platense, de segunda, se deben enfrentar en una sola oportunidad en cancha neutral y en una fecha que se debe definir posteriormente.

"FESFUT ya hizo público lo de la repesca. FESFUT. que es el escalón superior, no consultó con nosotros sobre la forma en que pensaba dar por finalizado el torneo. Jocoro, por este periodo de cuarentena domiciliar, no puede entrenar ahora. Esto es un poco raro, pero le tocará hacer un esfuerzo. El presidente de Jocoro, Leonel Hernández no está conforme con esto", apuntó titular de la liga e privilegio en charla con EL GRÁFICO.