Primera división pospuso para el 20 de septiembre el inicio del Apertura

El torneo Apertura 2020 de la primera división ya no iniciará el 5 de septiembre como estaba previsto. Este viernes, en sesión de presidentes, la dirigencia de la liga de privilegio acordó que su certamen iniciará el 20 de septiembre, 15 días después de la fecha que estaba establecida anteriormente. El circuito mayor tomó esa decisión luego de que el gobierno optará, hace una semana, por no echar a andar la fase 2 de la apertura económica y de espacios públicos, tras las complicaciones por la pandemia por coronavirus.

"Las pretemporadas iniciarían entre el 20 y 25 de agosto. Pero si volviera a haber un retraso en la apertura de la economía, tendríamos que hacer una nueva planificación. Las fechas que se tenían programadas para 5 y 12 de septiembre las pasaríamos a jugar a mitad de semana, tras iniciada la competencia. Pero si por x o y motivos hubiera otro retraso en la apertura de fases, tendríamos que pensar en llevar a cabo un torneo desde octubre hasta enero 2021 o hacer un solo torneo, pero eso hay que planificarlo. Ya estamos pensando en qué es lo que podría pasar, pero con otro formato. Así como vamos, no vemos claro que haya apertura en las demás fases", dijo el presidente de la primera categoría, Samuel Gálvez.

Si la primera división logra iniciar su torneo de Apertura el 20 de septiembre, deberá finalizarlo el 27 de diciembre. Por otra parte, la liga de privilegio también pospuso las fechas de inscripción, que estaban pactadas para el 10 de agosto próximo. Ahora será para el 17 de agosto, una semana después de lo que estaba señalado en anteriormente.

"Nosotros estamos dependiendo de que lo digan INDES y las autoridades de salud. Pero si hubiera un retraso más de 15 días, a lo mejor ya no podríamos usar este formato de tres grupos de cuatro equipos cada uno y quizá ya no podríamos terminar en diciembre. Esa primera fase de este nuevo formato solo es para ubicar a los equipos en el grupo A y B de la siguiente fase. También por ahora nuestra planificación es jugar sin público. Si INDES dicen que no hay entrada de aficionados, pues no habrá", apuntó Gálvez quien es el vocero designado por la liga para este tema.

Por otra parte, Gálvez dijo que por ahora los 12 equipos del circuito mayor han confirmado su participación en la competencia. De acuerdo con el titular de primera división no habría problemas si hubiera uno o dos equipos que se retractaran en su decisión de participar en el Apertura, pero sí se les ha hecho saber, según ese directivo, que podrán volver a competencia hasta la temporada 2021-2022.