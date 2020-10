Primera división vigilará para que se cumplan protocolos en estadios

La reunión semanal del directorio de la primera división advirtió este lunes a los equipos locales de cada jornada que deben ser garantes para que los aficionados que asistan a los distintos escenarios del país cumplan de manera estricta las disposiciones sanitarias que se exigen en cada protocolo de salud.

De no hacerlo, la liga mayor como tal podría incurrir en sancionar económicamente a aquellos equipos que no cumplan con dichas medidas tal como sucedió en la fecha inaugural del torneo Apertura 2020 tanto en los estadios Juan Francisco Barraza de San Miguel en el juego entre Águila y Municipal Limeño, y en el Jorge Suárez Landaverde de Metapán entre el local Isidro Metapán y FAS.

"El acuerdo más importante que se llegó este día (lunes) es tratar de cumplir con los protocolos de salud, los equipos locales deben estar más cerca de las barras a fin de cumplir con el distanciamiento social en los graderíos de todos los estadios donde se programan los partidos de la liga" ,detalló Samuel Gálvez, actual presidente de la primera división.

El también dirigente de Municipal Limeño aseguró que cada equipo debe tomar las medidas necesarias para que cada equipo local cumpla con dichas medidas.

"En el caso particular de Municipal Limeño estamos evaluando hasta contratar seguridad privada para que eso se cumpla en el estadio este fin de semana", advirtió.

Gálvez fue tajante en decir que pese a que hubo dos casos concretos en la fecha inaugural donde los protocolos de salud no se cumplieron dentro de los estadio, la jornada se jugó con cierta normalidad.

"hay que rescatar que se analizaron los protocolos sanitarios y por ello se acordó intentar que se cumplan, lastimosamente hubo dos partidos donde las barras incumplieron los protocolos establecidos dentro del estadio. Hay que corregir eso para que no se repita", indicó el dirigente quien a la vez aclaró que no es que los equipos hayan incumplido dicho protocolo, si no que no se hizo ya dentro de la sede.

"Los equipos deben tomar más medidas estrictas para que los aficionados cumplan con el distanciamiento social. Una cosa es que los equipos locales pueden estar cumpliendo con todas las normas de salud requeridas en el protocolo antes de cada partido y otra es el comportamiento de las barras dentro del estadio, son cosas muy diferentes que hay que destacar", afirmó.

"Se ha hablado con seriedad entre los 12 equipos para que se corrija esto la próxima fecha, las barras deben de cumplir ya que si no se hace así se tomarán medidas más drásticas como una multa al equipo local por no cumplir con lo requerido del protocolo", advirtió Gálvez.

"Esperamos que a partir de la segunda fecha las cosas se puedan hacer mejor, considero que en lo deportivo ha sido un buen inicio, todos los locales ganaron y considero que será un torneo difícil. Veo buenas perspectivas al torneo de liga, espero que logre subir fecha con fecha para el bien del mismo."