Primera mujer en arbitrar los 'playoffs' de la NFL: Sarah Thomas

Sarah Thomas es una mujer decidida a hacer historia. Fue la primera mujer en arbitrar un importante partido de fútbol en la universidad. En el 2015, se convirtió en la primera árbitro mujer en firmar un contrato de tiempo completo con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), hace un año fue oficial suplente y el próximo domingo será la primera representante femenina en oficiar un partido de ‘playoffs’.

Su función será oficiar el partido entre los Los Angeles Chargers y los New England Patriots, como parte del equipo del árbito Ron Torbert, junto con Rich Hall, Mark Steinkerchner, Brad Rogers, Scott Edwards y Dino Paganelli, según la página web Récord.

Thomas ha trabajado por muchos años para ganar este mérito. Durante 20 años, fue una experimentada profesional en el fútbol americano colegial y universitario. También, estuvo dos años más en el programa de desarrollo de árbitros de la NFL.

Thomas ha tenido que superar críticas por parte de su gremio, pues en el 2015 cuando entró a la liga, sus redes sociales se llenaron de críticos machistas.

CNN indicó que, en el momento en el que un oficial la llamó para trabajar en la NFL, Thomas, quien nació Mississippi, dijo que "se quedó sin habla".

Según el medio estadounidense, ella enfatizó que su enfoque estaba en "ser el mejor oficial que puedo ser". "He estado haciendo esto de verdad porque me encanta", dijo. "Los muchachos no piensan en mí como mujer, me ven como otro oficial", indicó CNN.

Según datos de Ebiquity, publicados por CNBC, "las mujeres representan aproximadamente la mitad de la base de fanáticos de la NFL, conforman aproximadamente un tercio de los deportistas de fantasía y son parte integral del crecimiento de la liga. La audiencia femenina aumentó en un 26 por ciento de 2009 a 2013, mientras que la audiencia masculina aumentó en un 18 por ciento".

"La gran historia de tener a la primera árbitro femenina en un juego de playoffs muestra cuán lejos está de la NFL. Se están recuperando, pero tienen muchos pasos para igualar", le dijo Laura Ries, experta en branding con sede en Atlanta y cofundadora de la consultora Ries & Ries, a CNBC Make It.

"Pero también lo están haciendo para los resultados finales. La NFL está obteniendo publicidad al elevar a las mujeres a roles principales, ya que saben que las mujeres están observando", agregó el medio.

Además, un informe de calificaciones raciales y de género de la NFL del Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte -cita CNBC- mostró que la representación de la mujeres en cargos directivos es deficiente: "las posiciones de vicepresidentes del equipo se redujo a 23.5 por ciento y las posiciones del personal profesional del equipo a 37.2 por ciento. Las mujeres ocuparon solo el 20 por ciento de los puestos de administrador senior durante la temporada 2017 de la NFL (una caída del 1 por ciento a partir de 2016)".

Pero hay mejoras en otras áreas, como las administrativas. O, incluso, se contrató dos mujeres destacadas: una entrenadora abiertamente gay y a primera mujer en desempañarse como entrenadora en tiempo completo.

Según EL TIEMPO, el nombramiento de Thomas, es una motivación para otras árbitros, como Terri Valentini.