Primera victoria para El Salvador en el Premundial sub 20

El Salvador arrancó con pie derecho su pelea por conseguir un boleto al Mundial Sub 20 de Corea del Sur y lo hizo con una victoria ante Costa Rica, anfitrión del Premundial de CONCACAF.El partido se jugó en el estadio Ricardo Saprissa, de San José, y Eduardo Lara envió una alineación que tuvo como base a varios jugadores de Club Deportvo FAS La azul y blanco comparte el grupo C del eliminatorio regional con los ticos y con las selecciones de Bermudas y Trinidad y Tobago. Estas últimas empataron en esta misma fecha.En la historia reciente dentro de los Premundiales de CONCACAF, El Salvador ha logrado salir siempre avante en sus primeros partidos, ganando o al menos empatando , y hoy no fue la excepción, aunque tardó de más en anotar el gol de la victoria.Por su condición de local era lógico que Costa Rica tomara la iniciativa en los primeros minutos y los dirigidos por Marcelo Herrera quisieron llegar a la meta que defendía Martio Martínez, aunque no con claridad.La dinámica de la azul era diferente. Empezaba con una presión alta para despojar de la pelota a los ticos, y luego toques a ras de césped, buscando llegar al área rival con la pelota dominada.Ceca de la media hora de juego la idea de los cuscatlecos parecía imponerse y se veía mejor el equipo de Eduardo Lara.Pero eso fue insuficiente para abrir el marcador en el primer tiempo y el juego se fue al descanso sin que el 0-0 desapareciera de la pizarra electrónica.El descanso le sentó mejor a Costa Rica, que tuvo una mejoría notable sobre los primeros minutos del complemento.Sin duda el entrenador tico motivó bien a los suyos poque "la sele" logró sacudirse la presión alto de El Salvador y comenzó a conducir más el balón, llegando en reiteradas ocasiones cerca de la portería que cuidaba Mario Martínez.No fue hasta el minuto 60 cuando la azul juvenil retomó un poco su estilo. Fernando Castillo era el que ofrecía mas movilidad arrancando desde la derecha y buscando siempre las diagonales.En una de esas acciones fue que se atrevió a probar con un tiro de larga distancia y la pelota pasó cerca del poste izquierdo de la cabaña costarricense. Solo faltaba la puntada final.Y esa puntada final llegó al 64', en una jugada a balón parado. La estrategia en los centros parecía buscar siempre al defensor Roberto Domínguez, que por su estatura y corpulencia podía pelear de tu a tu con los ticos.Pero esta vez el zaga la buscó y solo hizo la pantalla, porque Denis Rosales cobró un tiro-centro desde la derecha, con la comba hacia adentro, y Domínguez amagó con cabecear, aunque en realidad la pelota se fue de largo, picó en el suelo y luego entró a la portería, con un aruñón del portero Mario Sequeira.Costa Rica tenía que poner todo en la cancha para al menos rescatar el empate, pero Eduardo Lara jugó de manera inteligente sus piezas y refrescó su ataque con Bryan Paz, quien influiría en la expulsión de un adversario.Paz se escapaba solo al 83' y al defensor Esteban González no le quedó otra que cometer una obstrucción, castigada con su segunda amarilla en el partido. El tico no dudo en salir de la cancha y "la Sele" intentó hacer la hombrado durante los últimos minutos, pero no le alcanzó el físico ante un combinado cuscatleco que acabó a buen ritmo y defendiendo bien.ALINEACIONES: