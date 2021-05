Primeros aficionados en ingresar al Cuscatlán son tigrillos

Guillermo López, Anderson García, y Jorge Caballero, amigos que comparten un sentimiento mutuo por FAS, fueron los primeros aficionados en ingresar al estadio Cuscatlán, sede de la final del Clausura 2021 contra Alianza.

TE PUEDE INTERESAR: Disturbios entre aficionados cerca del Cuscatlán

Guillermo López, Anderson García, y Jorge Caballero, amigos que comparten un sentimiento mutuo por FAS, fueron los primeros aficionados en ingresar al estadio Cuscatlán, sede de la final del Clausura 2021 contra Alianza. Foto: Jorge Benítez, El Gráfico

Los tres viajaron desde las 5:30 de la mañana de Santa Ana a San Salvador en transporte público para poder ver en primera fila a FAS disputar nuevamente una final. Los "cheros" aseguraron que la madrugada que dieron y las casi tres horas de espera en la fila valió la pena: fueron los primeros en ingresar al sector popular del "Coloso de Montserrat".

"Nos levantamos desde las 4:30 de la mañana, nos reunimos en el Quiteño y vimos que los buses que saldrían de ahí vendrían tarde, entonces decidimos venirnos aparte en un bus de la TUDO", dijo Guillermo de 27 años.

Guillermo, un facturador; Anderson, un mecánico de motocicletas; y Jorge, un veterinario aseguran que en su amistad se basa en ir semana a semana a los diferentes estadios del país para apoyar a FAS, su equipo mimado.

MOMENTO EN EL QUE INGRESAN AL ESTADIO:

#FinalLMF | Inicia el ingreso de aficionados en los sectores de Sol General del estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/GVbktHuBL7 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) May 30, 2021

PODES LEER: Aficionados de FAS ponen color en el Cuscatlán

"Siempre hemos venido, de hecho, no hay final que no haya venido porque desde que tengo memoria siempre he sido fasista", añadió López.

Por su parte, Anderson García explicó que la ilusión de ver a su equipo campeón motivó para salir temprano desde Santa Ana y agarrar un buen puesto en el Cuscatlán. "El amor al equipo, la ganas de venir a apoyar, porque sabemos que la afición es importante para el equipo, por eso la decisión de venir temprano", dijo García.

#FinalLMF | Vista panorámica del interior del estadio Cuscatlán tras la apertura de sus accesos a los aficionados. Vía @benitez_31 pic.twitter.com/cyBGFdvk9B — EL GRÁFICO (@elgraficionado) May 30, 2021

"La ilusión de ver a FAS campeón nuevamente después de una sequía larga, esperamos que gane, venimos confiados que el equipo saque buen resultado", añadió.

"Venimos con la actitud de que se acabe esta sequía de más de 11 años de la espera de la corona número 18. Desde las 4:00 de la mañana estábamos despiertos mandando mensajes para ponernos de acuerdo a qué horas nos veníamos", dijo Jorge Caballero.