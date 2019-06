Prueba pericial no determina que Milton Palacios firmó recibos del Audaz

La prueba pericial practicada al exjugador del Audaz Milton Palacios no pudo determinar si el hondureño firmó recibos que justificaban presuntos pagos de salario por parte de su anterior equipo, según determinó el perito de la Policía Técnica Científica (PTC) en una audiencia en la Federación de Fútbol (FESFUT), este martes.

El volante catracho presentó una demanda en la FESFUT el año pasado por un adeudo de 10 mil dólares y que la dirigencia entonces presidida por Juan Pablo Herrera habría justificado con la emisión de recibos con la estampa del exjugador.

Pero este martes por la mañana, en las oficinas de la entidad federativa y ante el abogado de Palacios, Jaime Chacón, y el representante legal del Audaz, Miguel Anaya, se informó que dichas rúbricas en los registros de pago no pueden determinarse si pertenecen o no al otrora jugador coyotero, por irregularidades en las mismas.

"No es posible determinar si las firmas ilegibles de la zona superior del texto que se lee 'F. recibe' de los recibos que forman parte de la evidencia 1 objeto de análisis hayan sido o no elaborados por el señor Milton Geovanny Palacios, por presentar características similares y diferentes, además por su variabilidad e inconstancia en el trazo de las mismas y ninguna de ellas es suficiente para determinar la autoría", dice textualmente el acta firmada por ambas partes, en FESFUT.

Dicho peritaje lo realizó la PTC el 6 de diciembre pasado y la audiencia de apertura de la prueba pericial se suspendió en dos ocasiones, hasta que finalmente se realizó este martes.

El defensor de Palacios dijo que al no comprobarse que las firmas no son de Palacios, la FESFUT tendrá que emitir, por medio de su Tribunal de Arbitraje, la sentencia ante la demanda por las deudas, aunque lo hará sin conocer quién fue el que estampó las rúbricas en los recibos emitidos a mediados del año pasado.

"En base al contrato podría hacerse (seguimiento de la demanda de impago) civilmente, (pero) la FESFUT aún no ha dado la resolución de lo que será la sentencia del caso", dijo, a la vez que indicó que el Tribunal de Arbitraje federativo tendrá 15 días para emitir dicha sentencia.

ALEGAN QUE PALACIOS NO ESTABA EN EL PAÍS

Asimismo, Chacón indicó que al ser una audiencia especial de apertura e incorporación de la prueba, no pudo presentar los comprobantes de entrada y salida de Milton Palacios, quien, según dijo, estaba fuera del país en las fechas en que supuestamente firmó.

"El dictamen básicamente es inconcluyente y determina que no se puede comprobar que Milton ha firmado. También los recibos carecen de una formalidad y una legalidad ya que no tienen ninguna auténtica sobre la firma y no son recibos de carácter formal y son muy vagos, y definitivamente no se puede comprobar que ellos hicieron los pagos, a diferencia del movimiento migratorio de Milton que demuestra que él ni estaba en las fechas que ellos aluden que ha firmado", sostuvo.

Sobre la forma en que procederán, dijo que inicialmente pedirán un apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se soliciten los libros contables del Audaz.

"Tenemos que pedir un auxilio judicial a la Fiscalía para que pueda investigar el origen los fondos y la manera de las transacciones, en fin, todas las maneras en que se tenga que demostrar las formas en que recibieron ese dinero, cómo lo canalizaban y por qué no llegaba a sus destinatarios finales, los jugadores", expresó a este medio.

AUDAZ SE DEFIENDE

El representante legal de los coyoteros, Miguel Anaya también sostuvo que "se determinó que el perito no puede determinar si la firma es o no corresponde al jugador, porque hay fragmentos que sí son del jugador y hay fragmentos que no y recordemos que por la naturaleza del jugador, muchos recibos fueron sacados después del entreno. Cuando una persona anda agitada firma diferente".

De igual manera explicó cómo procederán: "El jugador en ocasiones ha amenazado al presidente Juan Pablo Herrera que le iba a dar 'por donde más le dolía', nosotros vamos a esperar la sentencia y en determinado momento iremos a FGR o juzgados a interponer una acusación por amenazas y por denuncia calumniosa".

Finalmente, Anaya confirmó que los recibos no estaban autenticados con notario, como sostuvo el defensor de Palacios. "Los clubes solo sacan recibos simples y por eso fue que se procedió y es más, la prueba grafotécnica la solicité yo como abogado de Audaz, porque estamos seguros que las firmas eran del jugador", dijo.