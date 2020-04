Pumpido, sobre el gol de Maradona con la mano: "No la vio nadie, no recuerdo haberla visto"

El exportero y entrenador, Nery Pumpido, campeón mundial con la selección de Argentina en México 86 habló con los panelistas del Gúiri Güiri durante el programa de este martes 21 de marzo.

El mítico guardamenta habló sobre cómo cambió el estilo de juego de los porteros con el pasar de los años y con los cambios de la reglamentación. Para Pumpido, la reglamentación hizo a que el guardamenta sea más activo en la cancha.

"Al portero lo ha cambiado la reglamentación. Al portero de antes, si hubiera estado hoy con la reglamentación nueva, tendría que haberse practicado y mejorado mucho la técnica. Hoy se recibe mucho con el pie y antes todo era con la mano, yo creo que la reglamentación se ha cambiado para que el portero tenga más participación en los partidos", dijo el excampeón mundial en conversación con la mesa del Güiri Güiri.

También opinó sobre cómo la tecnología ha mejorado el concepto de justicia en el fútbol moderno. Habló específicamente del VAR como buena herramienta que en el juego aún exista el espíritu de caballerosidad.

"Mientras se pueda y sirva está bien, lo que sí no acepto es que se pare tanto en algunas jugadas, pero la justicia viene bien el tema del VAR", dijo sobre la implementación del VAR.

Sobre la influencia que hubiera tenido el VAR en sus tiempos como jugador, Nery Pumpido puso como ejemplo el famoso gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de México 70, donde el astro argentino metió con la mano el primero de dos los goles ante los ingleses.

"No la vio nadie, no recuerdo haberla visto (el gol con la mano). Uno siempre tiene que ver la reacción de los jugadores, porque solo uno estaba convencido, uno solo, el arquero fue a protestar porque vio que un jugador protestó, ahí te demuestra que muy pocos lo habrán visto, a lo mucho uno o dos, uno tiene tiene que fijarse en la reacción del jugador cuando hay tiro de equina, saque de banda y penales", recordó.

El campeón nacional de Argentina y de la Copa Libertadores con River Plate en 1986 también opinó sobre la situación actual del fútbol mundial, donde la crisis sanitaria ha generado estragos en el balompié a nivel global.

"Hoy en día, decir cuándo vuelve el fútbol no sirve de nada, no tenes certeza de nada, porque mientras la situación se hace muy pronunciada, es complicado pensar cuándo volverá el fútbol, creo que esto no tiene fecha aún en Argentina", dijo.