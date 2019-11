Punyed: "Me considero parte de la selección sea llamado o no"

La incorporación de Pablo Oshan Punyed, jugador del KR Reikiavik de Islandia, fue la novedad en la primera práctica de la selección mayor de El Salvador de cara a los partidos contra Montserrat y República Dominicana, en Liga B de Naciones.

Punyed recalcó que se enfocará en asimilar rápido la idea del técnico mexicano Carlos de los Cobos y trabajar para los partidos del sábado ante Montserrat y del martes 19 de noviembre ante República Dominicana.

“Estoy contento que vengo a un grupo unido, que está encarando estos partidos con mucha responsabilidad. Muy contento y orgulloso de estar de regreso”, fueron las primeras palabras del jugador que milita en el fútbol de Islandia.

Punyed no era convocado a selección desde el 2017 cuando fue parte del grupo que representó a El Salvador en la Copa UNCAF y su último partido con la Azul fue el triunfo 3-1 ante Belice.

“Yo siempre me considero parte de la selección sea llamado o no, nunca me fui, soy un seleccionado y muchos de ellos son mis compañeros con los que he jugado antes”, expresó Punyed.

Sobre los juegos de Liga de Naciones remarcó que se debe buscar la victoria.

“Ahora toca estos partidos para ganar y con eso sellamos. Va tomar tiempo, pero hay que asimilar todas las ideas del profesor rápido. Es un grupo sano, comprometido que puede competir y nuestra ilusión es llegar a la Hexagonal”, mencionó.

Después del entreno revelo que antes de esta convocatoria solo tuvo acercamiento con miembros del cuerpo técnico, pero no con De los Cobos.