QUIEREN AJUSTE RADICAL

Fijar un límite de 60 partidos por año para cada futbolista. Reemplazar las definiciones por penaltis y pasar al llamado “shootout”. Implementar tarjetas naranjas para marginar a jugadores durante 10 minutos. Eliminar la regla de la posición adelantada.El exfutbolista holandés Marco van Basten se toma en serio su papel como director técnico de la FIFA para proponer varios cambios a las reglas del fútbol que, en su opinión, son necesarios para mantenerlo como el deporte más popular del mundo.“He hablado con muchos entrenadores y jugadores”, dijo el exdelantero del Milán y de la selección holandesa, en una entrevista con The Associated Press. “Tenemos que fomentar la calidad en vez de la cantidad. Ahora mismo jugamos demasiado fútbol. Tenemos que proteger a los jugadores, porque juegan demasiado y no están frescos o en buenas condiciones”.“Eso provoca partidos de mala calidad. Incluso en junio, cuando se disputan los torneos grandes, los futbolistas no pueden rendir al máximo porque, ahora mismo, un jugador exitoso puede jugar hasta 75 partidos por año. Creo que eso es demasiado y deberían limitarse a 55 o 60”, explicó el holandés.Aunque la FIFA expandirá el Mundial de 2026 de 32 a 48 equipos (16 grupos de tres selecciones), esa medida no sobrecargará a los jugadores. En cambio, los clubes tendrían que evaluar la manera de reducir la cantidad de encuentros, especialmente eliminando algunos lucrativos partidos amistosos.“Todo eso es por dinero, pero tenemos que pensar en el fútbol y no en el dinero”, dijo Van Basten, contratado por la FIFA en septiembre. “No es fácil para muchos clubes, pero hay suficiente dinero en el fútbol ahora”.“(Cristiano) Ronaldo y (Lionel) Messi ganan mucho dinero. Si ganan un poco menos, pero juegan mejor, es positivo para el deporte del fútbol”, comparó el directivo de la FIFA.Sobre la posibilidad de que Inglaterra o Francia no jueguen dos torneos de copa, además de sus respectivas ligas, señaló: “Creo que esa sería una discusión interesante”.Van Basten sabe que algunas de las ideas que mencionó en la entrevista con la AP no serán del agrado de los más puristas. Pero el holandés quiere asegurar que el fútbol dicte su propio futuro.“No debemos permitir que el deporte sea organizado por quienes tienen el dinero”, indicó en una entrevista en la sede de la FIFA, en Zúrich. “Los clubes grandes como París Saint-Germain francés, Manchester City inglés y Real Madrid, que tienen todo”.“En el fútbol se necesitan oponentes, competencia, porque si dos o tres clubes controlan todo, entonces no hay competencia, ni espectáculo. El valor del fútbol siempre ha sido la pasión y los grandes enfrentamientos”.