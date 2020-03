¿Qué comen los paraguayos?

Si mantiene su promedio goleador en la segunda vuelta del Clausura 2020, el delantero del Jocoro, Diego Daniel Areco Sayas, se convertiría en el cuarto delantero paraguayo en levantar el título de Hombre Gol que entrega EL GRÁFICO al campeón de goleo de la primera división.

Néstor Ayala ganó con el FAS el título de campeón goleador en el Apertura 2006, marcó 12 tantos con los tigrillos y enmarcó su nombre en la historia porque afianzó la primera entrega del Hombre Gol de EL GRÁFICO.

Fue el primer paraguayo en levantar el título de goleo desde que lo ganó Juan Francisco Barraza en 1955 con el Dragón.

Ayala, se convirtió en el primer paraguayo en agenciarse el título de campeón de goleo en El Salvador y desde el Apertura 2006, se sumaron al podio sus compatriotas Javier Lezcano y Gustavo Guerreño. Pasó más de una década para que un guaraní volviera a ganar el título de goleo : Lezcano marcó 11 goles con el Pasaquina en el Clausura 2017.

Mientras que en el Apertura 2017, otro paraguayo levantó el título: Gustavo Guerreño marcó 15 goles en la primera división con el Alianza y es hasta el momento el último paraguayo en sumar la hazaña.

Desde el Apertura 2016, seis jugadores de nacionalidad salvadoreña y panameña se agenciaron el título de Hombre Gol, cuatro fueron colombianos y tres paraguayos. Un brasileño, un jamaiquino, un uruguayo y un puertorriqueño completan la lista en la historia de esta distinción que entrega EL GRÁFICO.

GARRA GUARANÍ

El delantero paraguayo se distingue del resto porque le inyecta coraje, fuerza y garra a cada partido, así lo enfatizó Gabriel Garcete, exjugador paraguayo de la primera división.

“Somos muy aguerridos y siempre tratamos de sobresalir en donde vayamos, considero que en eso (actitud) somos un poco distintos”, expuso Garcete.

No hay secreto, no hay dieta especial, el jugador paraguayo tienen los objetivos bien claros, según dijo este jugador que militó entre el 2005 y el 2017 en equipos de la primera y segunda división “la dieta no va en eso el de jugar bien o rendir, porque si a eso vamos, entonces en la semana entrenas fuerte y lo hace con la comida que te lo dan en la casa (en el país)”.

El delantero paraguayo del Jocoro, Diego Areco, cerró la primera vuelta del Clausura 2020 de la primera división en el primer lugar de la tabla de goleadores con 10 tantos en su cuenta.

Mientras que su principal escolta, Mitchell Mercado, delantero colombiano de El Vencedor y Ricardo Ferreira, delantero brasileño del Santa Tecla, suman cinco goles cada uno y el artillero colombiano del Alianza, Oswaldo Blanco, marcó en este periodo cuatro goles.

Diego Areco fue el único extranjero del torneo anterior que tuvo el visto bueno de la dirigencia para seguir en el Jocoro para el Clausura 2020 y respondió con goles a esa confianza.

Antes de venir a El Salvador, Diego Areco solo había jugado en las categorías de ascenso de Paraguay y Colombia. Llegó a un equipo paraguayo de primera, pero nunca debutó.Jugó con el Guaireña FC de Paraguay, Quindío de Colombia, Binacional de Perú y con el RI 3 Corrales, de Paraguay.

“Soy un delantero con mucha técnica, puedo hacer una pared o habilitar a un compañero. Estoy tratando de ayudar al Jocoro. Este equipo me abrió las puertas para venir acá y mostrar mi talento y juego. Me gusta ser aplicado en cada partido, y en todos los entrenos”, sostuvo Areco.



Cinco jugadores paraguayos fueron inscritos para el Clausura 2020 de la primera división, y el delantero Diego Areco es el que más brilla, lidera la pelea por el premio de El Hombre Gol de EL GRÁFICO y promete esfuerzo en la búsqueda de destacar con goles para salvar al equipo del descenso.