¿Qué debe hacer Municipal Limeño para eliminar al Santa Tecla?

Soñar no cuesta nada, dicen... el reto es cumplirlos y más si todo está en contra. Municipal Limeño siempre la pasa mal contra Santa Tecla. Ya son tres torneos consecutivos donde se encuentran en cuartos de final. Para los cucheros ya se volvió una pesadilla.

Los pericos, que tienen entre ceja luchar por arribar a una quinta final consecutiva, deben pasar primero esta ronda de cuartos. Ya dieron un gran paso al ganar 1-0 en el Ramón Flores Berríos con un gol de Ricardo Ferreira.

En la vuelta tienen tres escenarios posibles que les da la clasificación: ganar, empatar o incluso perder por diferencia de un gol. De no cumplirse ninguna de estas tres opciones, tendrá una navidad infeliz.

Además, de darse una catástrofe en casa, Tecla sufriría la interrupción de una racha de 40 partidos sin derrotas en el estadio Las Delicias.

UN MAL RECUERDO

En una instancia decisiva, el cuadro de las Colinas no ha sufrido un castigo ejemplar desde el 21 de mayo de 2016 cuando Dragón -dirigido por Omar Sevilla- ganó sorpresivamente con marcador 1-0 en ese feudo. Ese partido correspondió a la vuelta de la semifinal.

Sevilla es el entrenador de Limeño y este torneo en su visita a Las Delicias el pasado 11 de noviembre firmó un empate 1-1. Ese juego estuvo cerrado en el primer tiempo y los goles llegaron en el complemento. Tecla vio cómo los cucheros salieron vivos con un penal ejecutado por Clayvin Zúniga.

El timonel santarroseño llevó la camisa con la que celebró dos años atrás en señal de amuleto.

¿IMPOSIBLE?

Ahora se viene un reto con letras mayúsculas para Limeño. Tiene que superar sus miedos en una cancha donde nunca ganó. De siete visitas, a lo mucho empató cuatro juegos pero perdió tres. Cuando cayó sufrió palizas (3-0, 4-0 y 2-0).

Si Limeño rompe la quiniela se convertirá en el segundo equipo que deja eliminado a los pericos en fase de cuartos de final. En 2015 FAS se encargó de sacarlo de la contienda. Tras el empate 0-0 en la ida, todo estaba a favor para cerrar en Las Delicias el 6 de diciembre. Pero pasó todo lo contrario, la tortilla se dio vuelta. En su estadio sufrió una remontada épica. Ganaba con anotación de Irvin Herrera pero el hondureño Walter "Pery" Martínez marcó doblete y fin del cuento.

Los santarroseños ya son expertos en quedarse en la orilla. En sus cuatro participaciones previas, y de forma consecutiva, en esta instancia quedaron al margen de la competencia. Alianza, Águila y dos veces el Tecla, sus verdugos. Una quinta ya es mufa.

En cada equipo hay una lectura sobre lo sucedido en el primer duelo. Para el volante Wilma Torres del Santa Tecla "se hizo el esfuerzo, supimos mantener la pelota y contrarrestamos lo que Limeño trata de hacer. Conocemos al profesor Sevilla, quien incita a sus jugadores que deben enviar centros al área".

Para Erick Rivera, atacante del Limeño, "no será fácil pero no es tampoco imposible. Cada técnico tiene su idea y el que se tiene que acoplar es el jugador, hemos venido trabajando como no los pide el profesor Sevilla".