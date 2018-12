¿Qué hará el INDES con los $475 mil a los que renunció la FESFUT?

Jorge Quezada, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), reveló el destino que piensan darle a los $475 mil a los que la FESFUT renunció en septiembre de este año, luego de anunciar la no renovación del convenio con el Instituto.

De acuerdo a Quezada una parte de estos fondos serán trasladados a los equipos de la primera división profesional y otra servirá para mejorar la asignación presupuestaria de algunas de las federaciones adscritas al INDES.

“Creemos que el fútbol hay que apoyarlo, pero apoyarlo bajo un sistema que mejore y no solo es dar el dinero por dar. Estamos esperando hablar con el presidente de la primera división, Guillermo Figueroa, y hemos pensado en un máximo de $400 mil que se podrían trasladar para la primera división”, expresó el titular del INDES.

El INDES apoyaría con estos fondos el área de capacitación de entrenadores de ligas menores, capacitación administrativa y se cubriría además el pago de salarios de técnicos de categorías inferiores.

“Los equipos tienen que organizarse administrativamente para manejar sus finanzas y sus categorías. Queremos traer gente experta y darles fortaleza administrativa. Otra parte de los recursos sería para costearle el salario a los entrenadores de las divisiones sub 15 y sub 17, pagar el transporte de los equipos. Ya hicimos los números”, reforzó Quezada.

El presidente del INDES explicó que para llevar a cabo esta idea será necesario una reunión con los equipos y la firma de un convenio con la primera división profesional.

Quezada no dio fecha exacta para firmar ese convenio, pero para 2019 será un requisito que todos los equipos de la liga mayor tengan una categoría sub 15.

TAMBIÉN PARA LAS FEDERACIONES

Quezada también habló de ayudar más a las federaciones deportivas, pero en su caso son cifras que todavía están sujetas a modificación y estudio.

“A muchas federaciones les vamos a mejorar algo (presupuesto) y vamos a agarrar no menos de $75 mil (del dinero que le daban a la FESFUT). Hay otros $75 mil que hemos identificado (de otros rubros) y los vamos a trasladar a eso (a las federaciones) y hay $100 mil más para transferencias. Serán no menos de $250 mil para mejorar presupuesto de federaciones”, explicó Quezada, pero no específico si toda esta ayuda será en 2019.

En septiembre, Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, manifestó que la máxima autoridad del fútbol nacional dejará de contar con apoyo económico del gobierno salvadoreño, en parte para no tener que rendir cuentas por ese dinero.