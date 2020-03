¿Qué harán los equipos durante la suspensión del Clausura por el coronavirus?

La rutina de trabajo de los equipos de primera división se verá afectada por la "Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del Coronavirus (COVID-19)", aprobada por la Asamblea Legislativa la noche del sábado 14 de marzo a petición del Órgano Ejecutivo, la cual durará 15 días.

El Estado de Excepción facultará a las autoridades prohibir las reuniones de los habitantes, excepto las reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. A esto se le suma la decisión del INDES de suspender toda actividad deportiva, por eso la primera división se vio obligada a suspender la jornada 12 del Clausura 2020.

En medio de este contexto, El Gráfico consultó a los equipos de la primera división sobre qué alternativas usarán en su planificación de trabajos durante el tiempo que dure el decreto. Hay equipos que suspenderán entrenos y hay otros que seguirán sus actividades, pero tomarán medidas de prevención.

Dentro de los clubes decidieron parar sus actividades está El Vencedor. El equipo de Santa Elena anunció que pararán sus entrenamientos hasta el 24 de marzo.

"Nosotros vamos a descansar esta semana y arrancamos el martes 24 nuevamente. Hablamos con los jugadores y directivos. Primero tenemos que atender la emergencia y como equipo nos va servir para recuperar algunos jugadores que están con sobrecarga muscular, algunos que están resentidos de lesiones, otro que se logre mantener en actividad, que vayan al gimnasio", dijo Nelson Ancheta.

AÚN NO TIENE DEFINIDO NADA

Por su parte, Alianza y Santa Tecla no tienen definido qué es lo que harán durante la semana. Voceros de ambos clubes explicaron que conforme pase el tiempo dirán cuáles serán sus pasos.

"Por ahorita no se tiene nada definido, vamos ir viendo qué pasa con los días, pero por el momento estamos a la espera, no tenemos nada planificado", dijo Edwin Abarca, gerente de Alianza.

"No, por el momento no hay entrenamientos de Santa Tecla hasta nuevo aviso, eso es lo que nos comunicaron (directivos)", dijo el técnico argentino del Santa Tecla, Osvaldo Escudero.

El Municipal Limeño y el Sonsonate también están a la espera de qué paso van a tomar conforme al contexto en el que vive el país. El Gráfico habló con el gerente del equipo cuchero Pablo Cruz y con el presidente de los cocoteros, Wálter Castaneda.

"Todavía no se ha definido nada (si se entrena o no), están por reunirse, nada más estoy esperando disposiciones, a la hora que la directiva se reuna y tomen el acuerdo, hasta entonces se tendría la fecha estipulada para volver a entrenar. Por el momento no hay entreno, a menos que ahora por la tarde los convoquen a todos", dijo Pablo Cruz, gerente de Municipal Limeño.

"Tengo entendido que lunes a las 3:00 de la tarde entrenarán, siempre en el estadio Ana Mercedes Campos. En ese entreno, se va a discutir si se sigue entrenando o no, porque está el asunto de que se pueda cerrar el torneo, depende lo que diga el Gobierno dentro de 30 días. Va haber reunión de jugadores con la FESFUT", Walter Castaneda, presidente de Sonsonate.

LOS QUE SÍ ENTRENARÁN

Por el momento cinco equipos han confirmado que sí entrenarán durante la semana. Entre la lista de estos clubes están FAS, Águila, Once Deportivo, el Jocoro y el Metapán.

Fue el técnico del líder del torneo, Juan Cortés quien confirmó que el Tanque Fronterizo entrenará con completa normalidad. El estratega español explicó que de haber y un cambio, será el club quien lo hará saber.

"Como Once Deportivo entrenaremos normal toda la semana, por el momento entrenaremos en el estadio Simeón Magaña, pero cualquier novedad se hará saber por parte del club", afirmó Juan Córtes, DT Once Deportivo.

Por su parte, el gerente de FAS, Fredy Vega, confirmó en una entrevista para YSKL que el equipo santaneco entrenará pero tomarán la decisión de hacerlo a puerta cerrada como medida de prevención.

"Vamos a entrenar normal, vamos a entrenar a puertas cerradas para minimizar esos riesgos, tenemos que poner nuestra voluntad y vamos a tener el estadio cerrado", explicó Fredy Vega, gerente de FAS.

#FAS

Esta mañana el Presidente de Club Deportivo FAS: Lic. Guillermo Morán y el Gerente del equipo: Fredy Vega, estuvieron presentes en el entrenamiento, se habló de la situación actual y sobre cómo se trabajará durante este tiempo, para garantizar el bienestar de (1/2) pic.twitter.com/wgxWws9kj9 — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) March 16, 2020

Al otro lado del país, el técnico argentino del Águila, Daniel Messica confirmó: "Tenemos que tener los cuidados necesarios, nosotros vamos a tener una actividad dentro de lo normal con mucha precaución debido al contagio a los casos que haya, pero bueno, la idea es poder entrenar en la medida que se pueda, esperando que se pueda solucionar".

Carlos Romero, en una entrevista a la misma radio, también confirmó que el Jocoro entrenará con normalidad desde el día martes. El estratega nacional mandó buenas vibras para que la situación de los equipos mejore.

"El día martes iniciamos nuevamente los trabajos con los muchachos, con los muchachos vamos a seguir esa línea de seguir entrenando, obviamente esperando que en los próximos días las cosas mejores, por parte del Gobierno o por parte de las autoridades de fútbol. Hay un futuro incierto de aquí a 30 días, las cosas podrían empeorar o mejorar, ojalá se mejore", dijo Carlos Romero, DT de Jocoro.

También, el Independiente y el Isidro Metapán, por medio de sus unidades de comunicación confirmaron que trabajarán con normalidad, en el caso de los caleros, lo harán cuatro días por semana.