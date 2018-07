¿Qué pasó en el gol de Varane?

El francés Raphael Varane contó que le pidió un balón preciso a su compañero Antoine Griezmann en el cabezazo con el que marcó el primer gol de Francia ante Uruguay, en la victoria 2-0 de los galos hoy en los cuartos de final del Mundial.



"Le dije a Antoine, justo antes del tiro libre, que la pusiera ahí", explicó el defensor del Real Madrid. "La puso perfectamente y funcionó", añadió Varane, que abrió el marcador a los 40', poco antes del final del primer tiempo. Griezmann, a los 61', puso cifras definitivas.



El zaguero marcó su primer tanto con los "Bleus" después de tres años. La espera fue larga, pero el cabezazo triunfal llegó en un gran momento.



"Era lo que me decía a lo largo de la temporada, va a llegar en un momento importante, llegó en cuartos de final, no hay que bajar los brazos cuando no salen las cosas", expresó Varane.



Para el central, es también una pequeña revancha después de que hace cuatro años perdiera el duelo aéreo frente al alemán Mats Hummels en el cabezazo que significó la eliminación de Francia ante Alemania en Brasil 2014.

"(Ese momento) hace parte de mi carrera, no hay que resumir mi carrera a esa acción, viene bien marcar en un momento decisivo como este", explicó.



La Francia de Varane enfrentará en la primera semifinal del Mundial, este martes en San Petersburgo, al ganador del duelo entre Brasil y Bélgica.