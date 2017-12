¿Qué podés comer en el estadio Cuscatlán, antes de la final?

Los aficionados están presente desde muy temprano en el estadio Cuscatlán y con ellos están los comerciantes que ofrecen un amplio menú para los hinchas del Alianza y Santa Tecla.

Quien madrugó para poner manos a la obra y darle un toque especial a la jornada fue Ricardo Dueñas, a quien EL GRÁFICO encontró sentado en su banquito, picando la cebolla que le salpicaría a la carne y a los panes con pollo.

Él lleva ocho años colocándose en el Coloso de Monserrat y asegura que los aficionados no dejan de pedirle carne asada. A pesar de tener variedad de comida los salvadoreños no perdonan si no hay carne en las brazas.

“Los aficionados lo que más piden es la carne asada y en ocasiones, panes con pollo, por eso nosotros no dudamos en ofrecérselo”, declaró Dueñas.

El plato de carne asada ronda entre los $3 y $6, que incluye: la carne asada al carbón, “chirimol”, aguacate, casamiento, escabeche, cebollines y chorizo. Según el precio, así se les coloca cada guarnición a su platillo.

OTRAS OPCIONES

La diversidad de productos sigue en los alrededores del recinto deportivo. Mario López ofrece a sus clientes algo más. En su menú resaltan las tortas mexicanas.

“Nosotros también ofrecemos tortas y boquitas. Las tortas tienen un costo de $3 y las boquitas de $6, donde le trae distintas combinaciones”, compartió López.

Así que si todavía vas camino a la final y llevás hambre, no dudés en darte una vuelta por el estadio antes de entrar y agarrar tu asiento.