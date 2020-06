Quejada, recuperación y estudios

El defensor colombiano del Águila, Andrés Quejada, tiene las metas claras tanto en lo deportivo como lo académico. Seguirá con los emplumados la próxima temporada en la que espera mejorar el rendimiento del torneo pasado y a la vez, se encuentra sacando cursos de inglés para formarse profesionalmente.

Todos los días se conecta a través de su computadora para recibir clases de inglés con el Liceo Cultural, en San Miguel, en el cual espera sacar las mejores notas y que sea su punto de partida. Después de estos cursos su idea es de inscribirse para representar a jugadores y buscarles espacios en otros países. Su deseo nace para mantenerse siempre ligado al fútbol tras su retiro.

"Me gustaría seguir aquí como empresario. Estoy estudiando inglés y en la iglesia donde voy, también saco el discipulado. Quiero expandirme, llegar a otros países y representar a los jugadores. Siento que acá hay mucho talento y no han sido descubiertos y esa es la idea, abrirle la puerta a muchos compañeros", destacó.

Quiere ser un apoyo "y abrir vínculos con otros países, por ejemplo en Colombia donde tengo amigos, contactos que siempre he dejado con los dirigentes". Espera ser ese sostén para el jugador, asesorarlo en sus contrataciones y abrirle espacio en el extranjero. Sabe que hay mucho camino por recorrer pero ha dado sus primeros pasos.

De esta manera, Quejada ha visto cómo muchos representantes de jugadores pueden ser ese apoyo importante y él lo ha vivido. Por eso es que a sus 34 años de edad piensa en su vida académica y ser agente de jugadores es algo que siempre le ha fascinado.

Quejada se sumó al Águila el pasado Clausura 2019 y desde entonces suma 57 partidos en primera división y ha anotado tres goles. Fue campeón en su primer certamen con los emplumados y en el siguiente llegó a cuartos de final. Ahora confía en mejorar el rendimiento del Clausura 2020 en el que finalizaron en la octava plaza.

El sudamericano es claro al afirmar que "el balance no es positivo no fue el mejor torneo aunque reconozco que dimos todo". El Águila tuvo un déficit en los goles pues apenas anotó cinco goles y recibió seis tantos. "Pudimos dar todo nuestro esfuerzo y una de las buenas noticias fue que el compañero Benji (Villalobos) fue el menos vencido".

En recuperación

Después de finalizado el pasado Clausura 2020, Quejada fue operado de los meniscos de su rodilla derecha y una limpieza en los cartílagos el pasado 17 de abril. Por el momento está al pendiente de los trabajos virtuales que realiza el Águila aunque lo suyo es la recuperación. Recibe la visita de Manuel Carranza, kinesiólogo del equipo, para las terapias a fin de darle un tratamiento adecuado.

"No ha sido fácil estos días de cuarentena pero sigue siendo fuerte la mentalidad. Voy haciendo trabajos para fortalecer los músculos. He seguido los trabajos que mis compañeros han realizado vía Zoom y si bien no es lo ideal, es una ayuda para mantenerse activos", dijo.

De acuerdo con el zaguero, el grupo ha asimilado de la mejor manera ese trabajo virtual y reconoce que se han rebuscado para tener los insumos necesarios como pesas, bicicletas, bandas elásticas y otros que le permitan desarrollar las rutinas de ejercicio de la mejor manera.

El deporte se canceló en su totalidad a mediados de marzo y de acuerdo con las autoridades del Gobierno, está previsto que pueda reanudarse en la quinta fase de la apertura por la pandemia del COVID-19 a finales de agosto. Por tal motivo, Quejada espera que se puedan anunciar los plazos para la vuelta de los entrenamientos con las medidas protocolarias.

"Me refugio en Dios porque esta cuarentena ha sido difícil. El fútbol es un deporte de contacto y necesitamos salir, jugar y ahora más que nunca extraño el olor a césped, estar con los compañeros en el camerino y creo que a partir de ahora vamos a aprender a valorar mejor el trabajo ", destacó.

"He visto ligas en todo el mundo que ya iniciaron y eso es bueno. Incluso países que se vieron afectados, como Ecuador, ya están volviendo y algunos compañeros que tuve ahí me han comentado de su regreso a sus entrenamientos. En Costa Rica ya volvieron y veo que El Salvador podemos comenzar que si bien hay un tema que nos agobia, pero el temor no nos puede doblegar a tenernos así toda la vida ", finalizó.