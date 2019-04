Quejas en el FAS: "El calendario afecta, no somos una máquina"

El FAS salió tocado el domingo. Chocó con el muro defensivo de Audaz y no tuvo tranquilidad para ser contundente. Como resultado, no le salió nada, dejó escapar tres puntos en Ahuachapán, bajó del cuarto al sexto lugar y, de paso, perdió su buena racha en la segunda vuelta.

Uno de los líderes del camerino, Xavier García, analizó con Grupo LPG lo sucedido el fin de semana y los siguientes dos partidos que se vienen esta semana contra Alianza y Santa Tecla. Además, habló del calendario comprimido que sigue afectando a los futbolistas.

¿Qué lección les dejó el partido contra Audaz?

No fue nuestro mejor partido, sabíamos que se tenían que sacar los tres puntos para acercarnos a Metapán, le apuntábamos a eso y no obtuvimos el resultado que buscamos. En parte, no fuimos contundentes. Eso nos dejó tocados pero nos tenemos que levantar porque el miércoles jugamos un partido importante que no se juega todos los días.

Dowson Prado salió muy pensativo del juego y señaló que hicieron su peor partido. ¿Coincides con esas palabras?

Lo hablábamos en el camerino que no fue nuestro mejor partido pero la contundencia no solo recae en los delanteros. No tuvimos la tranquilidad, aunque generamos oportunidades. Nos costó superar la barrera defensiva que armó el rival.

Alianza es ahora el objetivo este miércoles. Es un juego donde los dos equipos llegan tocados.

Este partido significa mucho para la afición y para el jugador, esperamos estar a la altura y recuperar los puntos perdidos en casa. Tenemos muy claro que estamos en una posición que no es la deseada pero saldremos a buscar el triunfo.

Con el juego del miércoles ya serán 10 partidos consecutivos enfrentando a Alianza en el Cuscatlán. ¿Qué te parece eso?

En todo este tiempo nos ha hecho falta jugar en el Quiteño porque la afición es un aliciente allí, aunque el Cuscatlán lo vemos como una segunda casa y nos favorece el campo porque tenemos jugadores que tratan bien la pelota.

Después de Alianza se viene el campeón Santa Tecla el fin de semana...

Se le respeta, es equipo fuerte que le gusta bien al fútbol, pero cuando toque enfrentarlo pensaremos más en lo que podamos hacer para seguir escalando y meternos entre los primeros cuatro porque tienen ventaja en la liguilla de los cuartos de final y a eso le apuntamos. Afrontamos cada partido como si fuera el último.

Xavi también se pronunció sobre el apretado calendario del certamen:

El calendario se volvió comprimido. Hace una semana tu entrenador dijo que hay cansancio.

No hay que ocultarlo, no somos una máquina. Todos los equipos aducen cansancio y más cuando viajas a zonas donde hace mucho calor, pero tratamos de recuperarnos bien para ir pensando en cada partido. El torneo se comprimióy hay que responder en estos cinco partidos pendientes que nos quedan y donde hay rivales directos.

El FAS ha dosificado a su plantilla al apoyarse en reservistas que suman minutos y responden. ¿Qué palabras tienes para el zaguero Alberto Henríquez y el volante Marvin Aranda, quienes llegaron este torneo al equipo?

Los felicitamos porque son jóvenes que están creciendo y que han tenido la oportunidad del profesor Prado, espero que sigan trabajando al doble y tengan siempre la humildad para afrontar cada entreno y partido. Marvin es jugador desequilibrante y Alberto es un lateral rápido que va seguro a la marca. Los jóvenes nos inyectan energía a los mayores del grupo.