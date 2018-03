Queremos seguir siendo un ejemplo”

Lee también

El seleccionador alemán de fútbol, Joachim Löw, está preocupado por los planes de la FIFA de ampliar el número de participantes en los mundiales, algo que en su opinión es insostenible debido a la carga sobre los jugadores e iría en detrimento de la calidad.A nivel personal deseo poder encontrar en algún momento algo de tiempo entre mis numerosas citas y viajes, así como tener salud y seguir teniendo motivación. También deseo que todos juntos hagamos frente a los desafíos que hay en nuestro país, que nos tratemos con respeto, independientemente de las raíces, origen o religión.Es importante ser siempre conscientes y tratar a los demás con respeto. Es algo a lo que damos valor dentro de la selección alemana y donde queremos ser un ejemplo. Queremos seguir siendo una buena tarjeta de visita para nuestro país, no solo en el ámbito deportivo. Estamos a favor del espíritu de equipo, la cohesión, el juego limpio, la diversidad, la tolerancia, el espíritu abierto y la alegría en el éxito.A nivel deportivo es importante que el próximo año, el año previo al mundial de fútbol, nos sigamos desarrollando como equipo y demos un nuevo paso, quizá llevar nuevos jugadores al nivel más alto y prepararnos para la gran tarea que se presenta.Prefiero ver ventajas, puesto que las hay. La selección alemana estará concentrada una vez más durante un largo período de tiempo. Una ventaja es que la Copa Confederaciones ofrece la posibilidad de poder integrar mejor a los jugadores jóvenes que durante un partido de clasificación para el Mundial, lo que seguro es importante de cara a Rusia 2018. Para los jóvenes jugadores es una buena oportunidad para presentarse a ese nivel.La FIFA y la UEFA tienen la responsabilidad, necesitan sentido de la proporción y deben encontrar el balance correcto entre los intereses comerciales y la visión deportiva. Si se examina a través de los años, los grandes jugadores se mueven al límite a nivel físico y mental. Se debe tener cuidado de no hacer girar demasiado la rueda con demasiados partidos, porque no se puede hacer a costa de la calidad. Esto provocaría también que el aficionado se apartara y perdiera interés. Cuando se tiene un buen producto como el del fútbol, se debería reflexionar sobre la reducción del calendario para mantener la calidad bien arriba. También los espectadores pueden perder el interés ante algunos partidos.