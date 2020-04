“Queremos un Chalatenango competitivo”

Bertilio Henríquez, nuevo presidente del AD Chalatenango, es un empresario chalateco radicado en Estados Unidos que junto a su familia compró el equipo a Rigoberto Mejía, ex presidente del equipo norteño, con tres años al frente de los morados.

El único objetivo de Henríquez es convertir al Chalatenango en un equipo que pelee por el título ante "los grandes del país". Asegura que ya tienen conformado un 90 por ciento del equipo y que pronto darán a conocer la lista de altas.

¿Quién es Bertilio Henríquez y por qué decide comprar al Chalatenango?

Soy salvadoreño 100 por ciento chalateco, salí de El Salvador a los 14 años. Se dio la oportunidad de adquirir al equipo, somos una familia bastante futbolera. A quien le gusta el fútbol, no se detiene.

¿Cómo fue el acercamiento con Rigoberto Mejía, ex presidente del equipo?

Desde hace dos años ellos tenían problemas, me llegó ese rumor, como voy seguido a El Salvador y tengo muchas personas que me quieren. Nos reunimos con ellos (amigos) y me contaron que el equipo tenía muchos problemas, les dije que me investigaran qué se podía hacer por el equipo y llegamos a una plática con Mejía y me dijo que le gustaría dar un paso atrás, entregar el equipo. Negociamos, hablamos y gracias a Dios se dieron las cosas como se planearon.

¿Ustedes son ahora los dueños absolutos del equipo?

Sí. Completamente, fue un acuerdo con la anterior administración, especialmente con Mejía, fue una venta total del equipo. Solo que hay algunos acuerdos que quedaron (establecidos) en documentos, por ejemplo: no movernos de la ciudad por cinco años, no cambiar la identidad del equipo, son pequeños detalles, pero importantes. Sabemos que el Chalatenango tiene muchos aficionados y lo que queremos es que se acerquen y la única forma de lograrlo es hacer un equipo competitivo, esa es nuestra idea.

¿Cuáles son las proyecciones de esta nueva junta directiva?

Hemos tenido buenas conversaciones con el profesor Ramón Sánchez, ya le planteé lo que queremos del equipo. Ya le dije en qué posición o donde nos queremos ver, basado a eso, lo que le hemos planteado, él nos ha pedido la gente que necesita y hasta ahorita se la hemos dado. Le hemos dado la gente que él necesita, solo falta su trabajo. Le hemos cumplido, esperemos que ahora, él nos cumpla a nosotros.

La afición del Chalatenango es de las más grandes del país, buena plaza donde la afición apoya, pero al final, son los equipos los que siempre han quedado en deuda porque los resultados no llegan, siempre pelean por la permanencia ¿qué decirle a esa afición para que crean en este nuevo proyecto?

Es como todo, si no estás rindiendo en tu trabajo, no te llegará la gente, debes ser un equipo competitivo, debes tener constancia. Por ejemplo: el Alianza, ellos se mantienen peleando los primeros lugares, e igualmente, para lograr eso, necesitas el apoyo de la agente, no te pueden dejar abandonado. Nos necesitamos mutuamente, esperamos que los aficionados se acerquen y si el estadio se mantiene lleno y constante: estamos dispuestos a todo. Nosotros no somos de esas personas que vienen a lucrarse del fútbol; todo lo que sea del club ahí quedará, es nuestra idea, solo queremos ver a un Chalatenango competitivo, en una Liga CONCACAF. Algo diferente, nunca se ha visto esto en Chalatenango, nuestras metas son trabajar en fuerzas básicas.

Reclutar a todos los niños de todos los municipios del departamento, ya tenemos entrenadores chalatecos que trabajarán en las fuerzas básicas. La afición chalateca es de las más grandes del país, lo que necesitamos es que nos apoyen. Nada más.

Se volvió constante en la historia reciente del equipo, ya sea CD o AD Chalatenango, que pese a tener esa buena cantidad de aficionados, con directivas anteriores, generó muchas noticias y no por los buenos resultados, lo hizo por las deudas salariales, ¿cómo están preparados ustedes para hacerle frente a este tema?

Todo esto debe ser bien planificado, cuando te metes a un proyecto de esto, debes de ver qué puede salir de donde estás, es importante los patrocinadores, quien trabajará en marketing debe saber moverse y tenemos la persona adecuada que trabajará en ese rubro, esperemos que esto (deudas) no suceda como en anteriores administraciones.

¿Cuándo se conocerá la lista de refuerzos?

Ya tenemos el 90 por ciento del equipo, ya están todos los extranjeros, pero no los puedo mencionar porque es decisión de ellos, porque tienen algún problema por solucionar en sus anteriores clubes, no podemos tocar ese tema. Hay otros (jugadores) que no están en el país, con esto de la pandemia por el coronavirus no sabemos cuándo regresarán al país, pero el equipo ya está, lo que el profesor nos ha pedido.

¿Cómo fue la conformación de la junta directiva?

Todos chalatecos. Vicepresidente, Rafael Alexander Zelaya; Óscar Guardado, secretario; Edwin Sa, tesorero, persona honorable. Todos somos chalatecos y tendremos que trabajar por el equipo.

Espero que los aficionados se acerquen al estadio y nos brinden su apoyo, esto será recíproco. Con el mismo amor que ellos nos acobijan, serán acobijados. Esperamos que todos se apoyen al estadio, esperamos hacer del Chalatenango algo diferente.