Quieren olvidarse de París lo antes posible

El capitán barcelonista Andrés Iniesta aseguró tras la apurada victoria de su equipo ante el Leganés (2-1) que los jugadores azulgrana no se pueden parar a pensar “en lo que sucedió en París” y necesitan recuperarse.En declaraciones al Barça TV, Iniesta dijo adivinar que el partido de ayer sería “muy difícil” después de la contundente derrota europea sufrida ante el PSG hace unos días (4-0).“Sabíamos que sería muy difícil por el partido de Champions, por las sensaciones, por la incertidumbre y a partir de eso, gracias al esfuerzo del equipo, hemos podido conseguir tres puntos”, ha comentado.Iniesta dijo que esta semana, en la que Luis Enrique dará dos días de fiesta a su equipo, los jugadores podrán “desconectar” para “volver a lo máximo para afrontar el partido del (próximo) domingo” en el Calderón, ante el Atlético de Madrid.“Tenemos que recuperarnos y desconectar, y eso no es fácil. No podemos pararnos a pensar en lo que sucedió (en París), sabemos que lo hicimos realmente mal. A partir de ahí, a recuperarse y a volver. Tenemos que seguir creyendo”, insistió Iniesta.